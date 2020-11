Agromonte lancia Pargolosi: la salsa di datterino bio per i bambini

Ingredienti esclusivamente biologici per un prodotto pensato per i più piccoli. L'azienda siciliana Agromonte propone la linea Pargolosi, in formato da 2 confezioni per 160 grammi, venduta al pubblico a 2,99 euro. Si tratta di salsa pronta con datterini siciliani freschi e verdure selezionate biologiche come carote, cipolle e basilico, senza pezzi per conquistare anche i palati più diffidenti.

Questo prodotto asseconda le rinnovate esigenze dei consumatori sempre più orientati verso scelte sostenibili e sicure. “La trasformazione del datterino segue un metodo di lavorazione naturale, senza coloranti, conservanti e senza concentrato di pomodoro, che permette di ottenere una salsa densa e ricca di sapore -spiega l'azienda-. Alle mamme servirà solo scaldarla e sarà pronta in un minuto. In più, ognuna delle due confezioni in vetro da 160 g è pensata per due comode porzioni, così da consumarla in breve tempo, senza il rischio di essere sprecata”.

Il packaging della linea Pargolosi, così come l'etichetta, riportano il protagonista Pargo Jack chiaro rimando a un mondo fantasioso per attirare e conquistare l'attenzione dei bambini, invitati a sviluppare la fantasia anche attraverso dei giochi che si trovano all'interno del packaging che consente anche di collezionare i vari Pargolosi in forma di burattini. Per stimolare ulteriormente la loro creatività, Agromonte rende disponibile su questo sito il Pargo-teatrino che si può scaricare per dare vita ai personaggi inventando nuove storie.