Ai e IoT per supermercati eco-friendly

Ergon ha avviato un progetto di efficientamento energetico e ambientale avvalendosi della competenza di Evogy

Circa il 4% dell’energia italiana serve a far funzionare la moderna distribuzione italiana. Si tratta di volumi enormi, sui quali è possibile intervenire in maniera concreta, migliorando l’ambiente dai magazzini ai negozi e il comfort di visitatori e dipendenti. Sono digitalizzazione e intelligenza artificiale a guidare oggi la decarbonizzazione in Europa e Italia, rendendo più efficienti e meno impattanti i luoghi delle nostre attività quotidiane, come fare la spesa.

Un'azienda della distribuzione organizzata con 450 punti di vendita in Sicilia e nel Sud Italia ha avviato un progetto di efficientamento energetico e ambientale collaborando con una tech company italiana specializzata in soluzioni digitali per la gestione intelligente dei consumi energetici. Parliamo di Ergon, a cui fanno capo le insegne Despar, Interspar, Eurospar, Altasfera e Ard in Sicilia e in altre regioni del Sud Italia. Ergon ha avviato un progetto di efficientamento energetico e ambientale avvalendosi della competenza di Evogy, che è una società Benefit con certificazione B Corp.

I progetti pilota e gli obiettivi