AirO’ Box. Il nuovo purificatore d’aria al plasma freddo per uffici, scuole ed ospedali.

lL nuovo purificatore d'aria che utilizza la tecnologia del plasma freddo per sanificare l'aria eliminando fino al 99,5% di virus, batteri, spore funghi, muffe e odori dagli ambienti.

AirO' Box è il nuovo purificatore d'aria che utilizza la tecnologia del plasma freddo per sanificare l'aria eliminando fino al 99,5% di virus, batteri, spore funghi, muffe e odori dagli ambienti.

Test universitari certificano la sua efficacia anche contro il virus del COVID 19 e altri agenti patogeni che si diffondono per via aerea.

Il principio è basato sull'immissione in aria di grandi quantità di ioni negativi che sono innocui per persone e animali ma micidiali per i microorganismi. Il prodotto non genera ozono.

L'apparecchio può essere appeso al soffitto o fissato a parete con cavi e staffe in dotazione. Molto silenzioso (meno di 30 dB) è specifico per uffici, aule scolastiche, camere di degenza, sale d'aspetto e grandi spazi fino a 100 m2.

Consuma meno di 12W e non richiede nessuna manutenzione o collegamento a tubi esterni.

Il prodotto in alcune decine di minuti abbatte tutti gli odori sgradevoli nell'ambiente anche dei servizi igienici. Se lasciato funzionare per varie ore abbassa sempre di più le cariche organiche presenti nell'aria e per ricaduta anche sulle superfici.

La percezione entrando negli ambienti è quella di un'aria frizzante simile a quella respirata dopo i temporali o vicino al mare.

Della stessa linea di prodotti sono disponibili diversi modelli a seconda della dimensione dell'ambiente e dell'applicazione.

Pratico, sicuro e discreto rappresenta il meglio in termini di purificazione e sanificazione attiva.