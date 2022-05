Al FuturAbility District il format più moderno di Fastweb

Continua a prendere forma il FuturAbility District dove aprirà a breve il concept store di ultima generazione di Fastweb

Installazioni e spazi immersivi, comunicazioni virtuali, un passo in avanti verso il futuro, a portata di mano, anzi di schermo. FuturAbility District è un'esperienza educativa interattiva, un modo innovativo per scoprire le proprie attitudini e dare uno sguardo al mondo che cambia. Tutto il progetto è espressione della missione quotidiana di Fastweb il cui obiettivo è di aumentare la cultura digitale proiettandosi al futuro perché sia più connesso, più inclusivo, più ecosostenibile. L'area nata a Milano, in piazza Adriano Olivetti 1, continua a prendere forma. Dopo la posa dell'installazione permanente Tu sei futuro, che sintetizza la filosofia alla base di questa operazione, lo spazio si arricchisce del concept store di Fastweb di nuova progettazione, pensato come luogo ideale per sperimentare in prima persona una serie di innovazioni tecnologiche e accessori che definiranno glii spazi domestici (Smart Home) e la salute (Smart Health) e dove poter ricevere informazioni e assistenza sui device di ultima generazione 5G e i servizi di connettività fissa e mobile di Fastweb che abilitano tutto il mondo degli oggetti intelligenti. In questo negozio, i clienti troveranno infatti un angolo domestico con prodotti e servizi innovativi per la “casa connessa e intelligente”, che concilia le esigenze di comfort, risparmio energetico e sicurezza di chi vi abita. Sarà inoltre presente Nexxt, il modem di Fastweb, il primo con Alexa integrata, con il quale i consumatori potranno interagire tramite assistente vocale con TV, telefono e luci connessi tra di loro. Anche per la Smart Health sono disponibili device wearable. Il Futurability District accoglierà presto anche la Fastweb Digital Academy. Nello stesso spazio è stata aperta anche la bakery Pandenus.

Soluzioni sostenibili

L'aspetto della sostenibilità è strategico in questo contesto. Per sottolineare questa propensione al rispetto per l'ambiente, Fastweb espone una serie di prodotti in grado di risolvere le incombenze domestiche e di semplificare la vita, con attenzione ai consumi energetici, con materiali riciclabili o riciclati. Nel punto di vendita si troveranno inoltre power bank che si ricaricano utilizzando l’energia solare, o zaini che grazie alla luce del sole possono ricaricare gli oggetti contenuti al loro interno.