Salone Carrefour: l’ecosistema dei fornitori verso italianità, bio e sostenibilità

Torna il Salone Carrefour, occasione di incontro dei tre attori della filiera, imprenditori diretti e in franchising e fornitori di prodotti e servizi, all'insegna della sostenibilità

Torna come ogni anno a settembre l'appuntamento milanese con il Salone Carrefour, quest'anno giunto alla nona edizione e accolto, in una dimension sempre più ampia, nel Pad.16 di Rho Fiera Milano. L'occasione di incontro dei tre attori della filiera, imprenditori diretti e in franchising e fornitori di prodotti e servizi, è l'occasione per far toccare con mano le novità di Carrefour, tra le quali i progetti di sostenibilità e di sostegno al biologico e al made in Italy.

Gli accordi con i fornitori al Salone Carrefour

Le novità ruotano intorno ai patti strategici e le alleanze strette con i fornitori della marca privata, dell'industria di marca e soprattutto di tanti piccoli brand locali e regionali che Carrefour porta nei propri negozi per soddisfare le richieste di ciascuna area geografica e valorizzare le eccellenze italiane.

11.000 Il totale dei fornitori locali di Carrefour

8.500 I fornitori per il marchio mdd Filiera Qualità Carrefour

200 I fornitori per il marchio mdd Terre d'Italia

1.300 I fornitori locali e regionali non mdd

67 I fornitori che hanno firmato il Patto per la Transizione Alimentare di Carrefour (Abafoods, Agricooltur, Alce Nero, Biova Project, Cantina di Vicobarone, Chiquita, Irca, Mondelez, Nuova Coccodì, Perfetti Van Melle, Tetrapack, Zero Impack)

1,15 miliardi di euro Il valore dell'export di prodotti italiani da parte di Carrefour verso i propri negozi all'estero.

Prosegue la collaborazione con le aziende selezionate da Coldiretti per il brand Filiera Qualità Carrefour, per Carrefour Bio e per il brand con il sigillo di qualità "Firmato dagli agricoltori italiani". Tutta la marca privata di Carrefour Italia prodotta con fornitori italiani viene anche proposta all'estero: dall'ortofrutta ai cibi confezionati fino al pesce fresco della linea "Pescherecci italiani". In tutto 8.500 fornitori grazie ai quali sono disponibili circa 700 prodotti a filiera certificata, con procedure rispettose dell'ambiente e un prezzo accessibile, "democratico", come dice il Ceo Christophe Rabatel. "Prevediamo per l'intero Gruppo Carrefour un valore pari a circa 8 miliardi di euro ricavato dai prodotti a filiera certificata Carrefour entro il 2026 -ha detto-, tra i quali il principale motore di traino è costituito dai prodotti biologici. Sappiamo che sul biologico facciamo più e meglio del mercato, ma rimane troppo poco rispetto alle potenzialità che vediamo soprattutto all'estero, nei mercati europei e non solo. Avremo notizie interessanti su questo tema entro la fine dell'anno".

Prodotti italiani, il made in Italy per l'Italia e l'estero

Alcuni prodotti delle linee mdd Carrefour 1 di 5

Carrefour conferma il forte sostegno al prodotto italiano con un elevato numero di fornitori per i negozi italiani e per l'85% dei prodotti a marca propria venduti nei negozi della Penisola. L'anno scorso il retailer ha aderito alla Giornata del Made in Italy con iniziative di promozione e diffusione nei punti di vendita. Anche quest'anno parteciperà all'iniziativa con l'intento di valorizzare e raccontare la genuinità della produzione locale.

Tra i fornitori presenti al Salone Carrefour, Stefano Busti ha raccontato la storia della propria azienda a cavallo tra Lazione Toscana, mentre Fortunato Joseph, direttore generale di OP Ortoromi, ha spiegato l'eccezionalità e il valore degli accordi con Carrefour (vedi video).

Il bilancio di sostenibilità 2023

Carrefour Italia è stata la prima nella gdo italiana a scegliere la strada della società Benefit a giugno 2023. Ed ecco il Bilancio di Sostenibilità 2023, scaricabile dal sito Carrefour.

683 tonnellate Imballaggi risparmiati dal 2017

-43% emissioni di Co2 (scope 1 e 2) dal 2019

162.400 le ore di formazione erogate nel 2023