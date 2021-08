Aldi accelera sulla sostenibilità

Non solo conquistare i consumatori, ma anche dotarsi di procedure in grado di minimizzare i rischi e produrre benefici sui conti nel medio-lungo periodo. La sostenibilità aziendale sta evolvendo verso forme più mature, nelle quali la comunicazione è solo una componente e non certo la più importante. Una scelta strutturale che non ammette passi indietro e che sempre più spesso coinvolgere intere filiere. L’ultimo esempio in tal senso arriva dal Gruppo Hofer, al quale fa capo tra gli altri Aldi Italia, che ha accresciuto nel tempo l’impegno per un corretto approvvigionamento e una regolare distribuzione delle merci sia a livello nazionale, che internazionale.

La catena di discount ha riunito sotto la sua iniziativa Oggi per domani la responsabilità sociale e l’impegno in tema di sostenibilità, impegnandosi a ottimizzare svariati ambiti aziendali: dalla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti all’incremento della trasparenza nelle catene di fornitura, dallo sviluppo dello store concept a impatto zero ad una logistica dei trasporti sostenibile.

Trasporti e sostenibilità

Per quanto concerne questo aspetto, uno dei temi più importanti per il gruppo in ambito logistico riguarda la realizzazione ed implementazione di pallet sostenibili e riutilizzabili. A questo tema sono collegati progetti come i carrelli Aldi per le piante, i mezzi pallet in plastica sviluppati autonomamente oppure i contenitori Ifco riutilizzabili per il trasporto.

Il formato pieghevole delle cassette garantisce un trasporto ottimale dei vuoti, con risvolti positivi anche sul fronte risparmio di CO2. Una volta impiegate, le cassette vengono pulite con sistemi a basso dispendio di risorse e predisposte per il relativo riutilizzo. I contenitori danneggiati vengono riciclati e trasformati in nuove cassette riutilizzabili, secondo un modello di economia circolare chiusa.