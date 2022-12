#Esg. I supermercati Alì e Alìper hanno raccolto 15.000 euro per sostenere le ospiti della casa di accoglienza gestita dal gruppo Polis

In due settimane i supermercati Alì e Alìper hanno raccolto 15.000 euro consegnati al gruppo Polis che gestisce Casa Adele, la casa rifugio per donne vittime di violenza.

Le dichiarazioni

“Siamo felici di poter consegnare questo contributo importante, raccolto in pochi giorni grazie alla voglia di fare rete con la nostra comunità di riferimento per difendere insieme diritti inalienabili" dichiara Matteo Canella, direttore affari generali di Alì spa.

"Non sono tempi facili ma, ancora una volta, la cittadinanza ha saputo partecipare e

contribuire con gli strumenti messi a disposizione per raggiungere uno scopo importante e creare un aiuto concreto. Il ringraziamento che porto a tutte le clienti e tutti i clienti dei Supermercati Alì e Alìper è soprattutto da parte delle donne e delle bambine che in questo momento sono accolte in Casa Adele. Con questo contributo generoso potremmo, infatti, garantire una continuità alle spese necessarie per la gestione della struttura, ma anche far fronte ai bisogni sanitari e scolastici delle ospiti" aggiunge Alice Zorzan, responsabile dell'area contrasto alla violenza di genere di Gruppo Polis.