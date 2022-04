Alibaba.com sbarca a Cosmoprof

L'eRetailer sarà presente alla fiera di riferimento dell'industria cosmetica, consolidando la partnership già in essere con Gruppo BolognaFiere.

La piattaforma dell'eCommerce B2b Alibaba.com porterà la sua visione di fiera online nel mondo fisico, partecipando alla 55a edizione di Cosmoprof, evento di riferimento per l’industria cosmetica, in programma a Bologna dal 28 aprile al 1° maggio 2022.

Dal 2020 Alibaba.com e Gruppo BolognaFiere collaborano per unire il mondo fieristico tradizionale a quello digitale: ne è nato un modello ibrido che permette alle aziende di aprire una propria vetrina virtuale operativa 24/7, 365 giorni l’anno, e unirla all’esperienza fieristica tradizionale di BolognaFiere. Questo dialogo continuo tra l'online e l'offline offre ai buyer un approccio multicanale che crea maggiori opportunità di business.

Oggi, si sviluppa una nuova fase nella partnership tra Alibaba.com e il Gruppo BolognaFiere: "Questa esperienza si inserisce perfettamente nel progetto a lungo termine di Alibaba.com in Italia e le sinergie create con i nostri partner permettono di andare oltre le barriere tra offline ed online, creando una continuità di business che prescinde l’evento o la piattaforma - afferma Luca Curtarelli, country manager di Alibaba.com in Italia, Spagna e Portogallo -. Offriamo quindi soluzioni fieristiche complementari a quella tradizionale, creando un vero dialogo multicanale, in un approccio digitale che permette alle aziende di connettersi con buyer ovunque nel mondo davanti a una sola interfaccia”.

A Cosmoprof, Alibaba.com metterà a disposizione dei visitatori alcune delle sue innovazioni tecnologiche, tra cui il Factory Livestreams e il Virtual Reality Showroom. Tramite questi canali digitali, i buyer possono visitare le fabbriche dei fornitori, ovunque siano nel mondo, e generare delle nuove possibilità di sourcing.

Alibaba.com intende presentare queste innovazioni a Cosmoprof dato che il settore del beauty e del personal care ha visto un’importante crescita nelle esportazioni e nel fatturato negli ultimi anni. Si stima che il valore di fatturato dell’industria supererà i ritmi pre-pandemia nel 2022, anche grazie all’investimento nel digitale, con un valore previsto di 616 miliardi di dollari nel 2025.

Questo trend si riflette anche su Alibaba.com, dove i prodotti di bellezza e cura della persona hanno registrato guadagni su scala globale e rimangono particolarmente apprezzati in Europa e in America. Le tre sottocategorie più popolari sono: skin care & tools, make up & tools, hair extensions & wigs. Tra questi, gli ordini di articoli di bellezza naturale hanno registrato una crescita anno su anno del 74,8% nel solo mese di marzo.