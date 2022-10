Benessere a 360 gradi e una ricerca di equilibrio che coinvolge soprattutto le scelte alimentari: continua a crescere la consapevolezza di quanto le abitudini quotidiane a tavola e lo stile di vita contribuiscano a far stare in salute.

Attenta a questi trend e da sempre protagonista nel panorama agroalimentare italiano, Amadori si evolve ogni giorno con un’offerta di prodotti variegata e innovativa nel campo delle proteine e caratterizzata da qualità, gusto e alto contenuto di servizio.

Il tutto senza dimenticare il costante impegno per la sostenibilità della sua filiera integrata.

Con questa visione, ha colto una nuova sfida e ha messo in gioco tutto il suo saper fare per creare un’esperienza da assaporare e scoprire, facendo il suo ingresso nel mondo dei prodotti plant based.

È nata così “Ama Vivi e Gusta”, la nuova linea Veggy Amadori: una gamma di ricette a base di proteine vegetali, senza soia aggiunta, pensate per i consumatori di oggi, attenti a diete variegate, gustose ed equilibrate.

Le Birbe Veggy, croccanti e stuzzicanti, sono perfette per un aperitivo e per ogni occasione da condividere.

Le Cotolette Veggy, sfiziose e fragranti, sono speciali per un piatto invitante che mette tutti d’accordo.

Il Veggy Burger, succoso e morbido, è ideale per un panino che sorprende ad ogni morso.

Da cuocere in padella o in forno, Le Birbe e le Cotolette, con panatura di mais, sono fonte di proteine e fibre; i Burger, da cuocere in padella o alla griglia, sono senza glutine e lattosio e presentano un alto contenuto di proteine.

Tre appetitose novità, pronte in pochi minuti, per un’esperienza unica da amare, vivere e gustare!

