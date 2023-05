Amadori ti aspetta a RiminiWellness 2023 per un’esperienza unica di benessere e gusto

Amadori partecipa per la prima volta all’evento internazionale che riunisce tutte le principali realtà dell’universo wellness ed è Food Partner ufficiale della manifestazione, in programma a Rimini da giovedì 1 fino a domenica 4 giugno

Tutti i visitatori potranno visitare lo stand Amadori, nel Padiglione Foodwell B5 - Stand 120, e scoprire come la corretta alimentazione possa aiutare a migliorare il proprio benessere e la propria forma fisica.

Per l’occasione, Amadori ospita presso il proprio stand Franca Molluzzo, alias “Hungry Franky”, fitness e fit-food influencer e ambassador Amadori, pronta a dispensare i suoi preziosi consigli alimentari. Per l’occasione Amadori ha attivato una landing page (www.riminiwellness.amadori.it) dove è già possibile scaricare il ricettario fitness con 5 preparazioni healthy pensate da Franca Molluzzo; ma “Hungry Franky” aspetta tutti i propri fan e l’intera community Amadori in fiera, venerdì 2 giugno dalle 15 alle 17 e sabato 3 giugno dalle 10 alle 12, presso lo stand per dispensare altri utili consigli e altre 3 ricette healthy a base di proteine, preparate ad hoc e perfette per mantenersi in forma senza rinunciare al gusto.

Ma non è tutto: per tutti i visitatori di RiminiWellness 2023 Amadori ha preparato divertenti sfide per mettersi alla prova o sfidare gli amici negli “esercizi” dell’Area Game dello stand: con l’Amadori Protein Wall ognuno potrà mettere alla prova i propri riflessi e la velocità di movimenti in un “muro interattivo” a team “proteico”, mentre con la Pull-Up Bar sarà possibile testare la propria forza e resistenza alla barra orizzontale. Per tutti i partecipanti, in regalo, merchanding originale Amadori pensato ad hoc per chi ama lo sport.

E per una completa esperienza di gusto e benessere, anche nelle pause “alimentari” durante RiminiWellness, Amadori in qualità di Food Partner dell’evento ti aspetta nelle aree ristoro, brandizzate Amadori e con protagoniste diverse specialità di carni bianche e la nuova linea Veggy “Ama Vivi e Gusta”: il Chiosco piadina con ricetta a base di arrosto di fesa di tacchino Qualità10+; il Punto Amarcord con pollo fritto e hamburger Qualità10+; il Punto Pokè, con la versione pokè a base di pollo Il Campese; un punto ristoro “e-bike”, coi prodotti plant-based; le mense, con altre ricette gustose a base di pollo Il Campese.

Nell’esclusivo Hospitality Village, infine, agli ospiti di RiminiWellness e Amadori saranno proposte ricette gourmet sempre a base della gamma veggy e Il Campese, il pollo allevato all’aperto ed eccellenza italiana.

Per scoprire tutto sulle attività Amadori a RiminiWellness visita: riminiwellness.amadori.it