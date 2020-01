Amazon: il pagamento a rate arriva anche in Italia

Altrove, come in Germania, Uk, Usa e Canda è già arrivato, ed ora è stato introdotto anche in Italia con condizioni molto precise. Stiamo parlando del nuovo servizio di pagamento in cinque rate mensili a tasso zero reso disponibile da Amazon su Amazon.it.

L'opzione è al momento in fase di test su un campione di clienti e visibile solo nella pagina di dettaglio degli articoli che ne dispongono. Si tratta, come si legge nell'apposita sezione con tutti i termini del servizio, solo di "prodotti nuovi e dispositivi Amazon nuovi e ricondizionati certificati, venduti e spediti da Amazon.it".

Le rate sono così distribuite:



Un solo prodotto alla volta

Il metodo di pagamento si applica ad un solo prodotto idoneo di ciascuna categoria famiglia di dispositivi Amazon (a seconda dei casi) presente nel carrello al momento dell'acquisto. Una volta effettuato l’acquisto, sarà possibile acquistare un ulteriore referenza della stessa categoria beneficiando del pagamento a rate mensili solo qualora tutte le rate del precedente piano di pagamento siano state saldate.

Chi può usufruirne

Per essere idonei ad utilizzare questo metodo di pagamento bisogna essere residenti in Italia, l'account Amazon.it deve essere attivo da almeno un anno, ed è necessario avere una carta di credito o di debito valida associata al proprio account non prepagata. Richiesta infine "una buona cronologia di pagamenti su Amazon.it".