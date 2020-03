Amilon promuove la gift card multibrand acquistabile da casa

La nuova gift card multibrand denominata Save The Shopping, lanciata da Amilon, azienda del gruppo Zucchetti, attiva nella distribuzione di gift card e premi digitali in Italia e in Europa, offre ulteriori opportunità di vendita ai retailer che hanno dovuto chiudere i propri store per l'emergenza sanitaria Covid19. I consumatori, che possono usufruire di uno sconto del 10%, per ogni Save The Shopping acquistata, potranno automaticamente versare un contributo solidale pari al 5% del valore della gift card a sostegno del progetto Il tuo aiuto è prezioso, promosso dalla Regione Lombardia per sostenere le strutture sanitarie, i medici, gli infermieri. La card si può acquistare da casa, è valida 12 mesi dall’emissione e con tagli del valore di 10, 25, 50 e 100 euro ed è cumulabile e convertibile in uno o più buoni digitali delle insegne che hanno aderito all’iniziativa, tra cui La Feltrinelli, Foot Locker, Mondadori Store, Douglas, Pittarosso.

Fabio Regazzoni, Ceo di Amilon spiega: “L’iniziativa ci permette di dare un rapido e pronto supporto a tutti i nostri principali clienti, tramite l’utilizzo del nostro strumento, la gift card digitale. È una sorta di prenotazione anticipata e molto conveniente degli acquisti che andremo a fare a emergenza rientrata”.