Andamento positivo per Polti

Nuovi prodotti e revisione dei processi produttivi spingono i conti. Dopo il 2023 della svolta, nel 2024 prosegue il piano di investimenti

Polti, azienda attivo nel settore delle applicazioni del vapore per lo stiro, la pulizia domestica e professionale, ha chiuso l’esercizio 2023 con più di 60 milioni di euro di ricavi tornando ai livelli di profittabilità antecedenti alla guerra in Ucraina e l’innalzamento delle tariffe energetiche. Per l’azienda, in crescita anche il mol (margine operativo lordo) fissato a 2,5 milioni. “Abbiamo cercato di contrastare la crisi e l’incertezza che caratterizzava il mercato con una serie di azioni che hanno permesso al Gruppo di consolidare la propria posizione competitiva e di aprire nuove opportunità di crescita”. commenta Francesca Polti, presidente e amministratrice delegata del Gruppo.

“Dal riallineamento dei listini agli investimenti mirati nella revisione dei processi produttivi in Italia, adottando i principi del lean manufacturing, fino al lancio di nuovi prodotti in segmenti di mercato innovativi come il kitchen e il food & beverage, nel 2023 il nostro Gruppo ha implementato una serie di interventi strategici volti a migliorare significativamente la propria profittabilità. Persiste tuttavia un freno allo sviluppo legato alla situazione geopolitica incerta, con i tassi di interesse che sono cresciuti in misura sensibile e che restano tuttora elevati”. A livello di mercati, Polti ha mantenuto la leadership del mercato della pulizia a vapore nell’area Italia, Francia e Spagna e quella nel mercato dei ferri da stiro a caldaia in Italia. L’epidemia delle cimici da letto (che ha colpito principalmente la Francia lo scorso anno), è stato un fattore trainante per il mercato dei prodotti ad uso professionale, il cui protagonista principale è Polti Cimex Eradicator.

Polti a Ifa

Nel 2024 l’espansione geografica è uno dei focus principali, in particolare con lo sviluppo dei principali mercati europei: il Regno Unito e la Germania con filiali proprie, Benelux, Paesi dell’Est, Polonia, Scandinavia, Norvegia e in mercati extra-europei. La partecipazione di Polti a Ifa 2024, la più importante fiera internazionale dell’elettronica di consumo, ha rappresentato un momento chiave per la promozione dei suoi prodotti e il rafforzamento della presenza del brand a livello globale, confermando non solo il forte impegno di Polti verso l'espansione geografica, ma anche la volontà di posizionarsi come leader nel campo dell’innovazione tecnologica applicata alla pulizia e alla cura della casa, consolidando la competitività nei principali mercati europei e aprendo nuove opportunità di crescita in tutto il mondo. A livello di nuovi prodotti, nella seconda parte del 2023 Polti ha fatto il suo ingresso nel mercato Kitchen e Food&Beverage, con le nuove linee “Polti Coffea” (macchine per il caffè) e “Solo” (caffè monorigine disponibile in cialde E.s.e. e in grani), sulle quali si continuerà a puntare anche nei prossimi mesi. Questa strategica espansione è stata guidata dalla volontà di rispondere alla crescente domanda di caffè di alta qualità e di valorizzare l'esperienza del consumatore. La gamma di macchine Polti Coffea, progettate per garantire un espresso perfetto, esaltano gli aromi e i sapori unici delle cialde SOLO, accuratamente selezionate da monorigini pregiate. Polti è da sempre fedele ai propri valori, innovazione, sostenibilità e rispetto, che guidano ogni iniziativa dell'azienda. Questi principi sono il cuore pulsante di ogni nuovo prodotto e progetto. Continuando a investire in ricerca e sviluppo, Polti si impegna a restare all'avanguardia nel settore, offrendo soluzioni tecnologiche avanzate e sostenibili, per migliorare la vita quotidiana delle persone e ridurre l'impatto ambientale.

Inoltre, nel 2024 l’azienda è ritornata nel mondo del ciclismo, sport in cui è stata protagonista indiscussa per 17 anni, sostenendo il Team Polti Kometa e ha deciso anche di sponsorizzare la Maglia Rosa del Giro Women 2024.