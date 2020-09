Appuntamento a Marketing e Retail Summit 2020

La data si avvicina: il prossimo 1 ottobre, a Milano, nella prestigiosa cornice del Teatro Manzoni, il top management del retail italiano, alimentare (tra cui Esselunga, Conad, Ali/Selex, Carrefour) e non alimentare (da Ovs a Kiko), le start up innovative, i big dell'eCommerce, le aziende con le loro innovazioni, si incontreranno per capire le direzioni da prendere per il prossimo futuro nel dopo Covid.

Andrea Petronio, di Bain &Company traccerà lo scenario distribuzione, mentre Cristina Lazzati, direttore di Gdoweek, Mark Up e Fresh Point Magazine, con i diversi ospiti che si succederanno sul palco approfondirà tematiche e visioni legate a innovazione, sostenibilità ed etica.

Per iscriversi, clicca qui https://digital.marketingretailsummit.it/login

La formula del Marketing e Retail Summit 2020

La formula studiata per questa fase di coda emergenziale è quella di un evento doppio, realizzato in presenza, nella prestigiosa e accogliente cornice del Teatro Manzoni di Milano, e virtualmente, attraverso gli strumenti digitali. Il Marketing e Retail Summit 2020 è un'occasione eccellente per incontrarsi, confrontarsi e ripartire insieme, per questo insieme all'evento lanciamo anche le parole d'ordine e # che possono ispirare relatori e pubblico:

#retailinprimalinea

#acontifatti

#resilienza

#ripartenza