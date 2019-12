Arcaplanet: nel 2019 donate oltre 194 tonnellate di cibo per animali

Nel 2019 con il progetto Foodstock, Arcaplanet ha donato oltre 194 tonnellate di cibo per animali (con un incremento del 19% rispetto al 2018) a testimonianza di un impegno crescente della rete. Una cifra record raggiunta grazie anche al contributo dei clienti.

L'iniziativa è estesa a tutte le associazioni presenti nel territorio nazionale cui Arcaplanet

distribuisce la merce, ovvero presso gli oltre 350 punti di vendita distribuiti in 17 regioni italiane in cui l'insegna è presente.

Una volta al mese, i negozi di Arcaplanet donano alle associazioni coinvolte prodotti alimentari in scadenza e non, con la garanzia che questi vengano destinati agli animali in difficoltà. Il progetto negli anni ha potuto coinvolgere circa 370 associazioni italiane.

Con questa iniziativa Arcaplanet vuole sconfiggere gli sprechi di pet food e dimostra come csr e iniziative solidali siano ormai un must per tutti i settori retail. Per agevolare la distribuzione dei prodotti sono invitate tutte quelle associazioni che siano per statuto di costituzione riconosciute e iscritte negli albi di competenza. Ogni soggetto candidato è attentamente valutato dall’azienda prima di essere selezionato.