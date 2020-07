Arcaplanet: quattro aperture tra Lombardia e Puglia

L'insegna petcare, attiva con 350 punti di vendita in 17 regioni italiane e in Svizzera, espande la sua rete da nord a sud inaugurando quattro strutture in Lombardia e in Puglia.

Gli store Arcaplanet sono stati realizzati a Milano, a Paderno Dugnano, a Bari, e a Taranto, città nella quale l'insegna non era ancora presente. L'assortimenti food e non food dedicato agli animali comprende oltre 10.000 referenze tra alimenti, giochi e accessori per cani, gatti, piccoli animali, roditori, pesci, anfibi e uccelli.

I consumatori potranno iscriversi al programma fedeltà ArcaClub per ottenere sconti e vantaggi.

Michele Foppiani, fondatore e Ad di Arcaplanet, spiega: “Queste aperture confermano la nostra volontà di stare dalla parte di chi ama gli animali continuando a puntare sullo sviluppo della catena per incrementare la prossimità tra iconsumatori e i nostri pet store che, grazie ad un personale altamente specializzato, sono diventati un punto di riferimento importante per i pet parent”.

Gli addetti, come da tradizione, sono stati formati attraverso il training dedicato e specialistico dell’Academy di Arcaplanet, condotto da docenti esperti nel settore e veterinari.