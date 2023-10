Arriva in Italia l’eCommerce del francese Aroma-Zone

Arriva anche in Italia l'eCommerce di Aroma-Zone, negozio francese specializzato nella cosmesi naturale e fai-da-te, e nella cura casa

Aroma-Zone nasce in Francia nel 1999 dalla passione per gli oli essenziali della famiglia Vausselin. Così si è sviluppato con negozi fisici, 15 in Francia e 1 a Bruxelles, e l'eCommerce ampliando il raggio di interesse dall'aromaterapia alla cosmesi fai-da-te. A ottobre ha aperto www.aromazone.com/it.

L'eCommerce Aroma-Zone in Italia

Il sito italiano del retailer guidato dalla Ceo Sabrina Herlory (ex Ad di l'Occitane Europe e Mac Cosmetics France), è ricco di informazioni sulle piante e sull'aromaterapia, coerentemente con l'obiettivo di "dare a tutti la possibilità di accedere al meglio della natura al giusto prezzo".

Il dipartimento R&D si trova in Provenza, a Cabrières d'Avignon. Qui vengono sviluppate e testate le ricette, all'insegna del 100% naturale, con una lista chiara degli ingredienti, nessun ingrediente controverso (conservanti) e tra le più alte concentrazioni di principi attivi sul mercato. I prodotti sono declinati per i diversi tipi di pelle e capelli, grazie alla totale personalizzazione.

Accanto alla vendita online, i contenuti sul prodotto, nella convinzione che per gestire al meglio il proprio benessere sia necessario conoscere la natura e avere più strumenti per scegliere.

La trasparenza è un altro valore della community di Aroma-Zone, che si traduce nella chiarezza su dove e come vengono realizzati i prodotti, e sulle loro proprietà.

L'accessibilità al più vasto pubblico viene conseguita eliminando l'intermediazione: niente distributori o rivenditori si frappongono tra il prodotto e il cliente, permettendo prezzi migliori.

Gli universi di prodotto

I prodotti: oli essenziali di alta qualità dalla Francia e dal mondo, e oltre 2,000 ricette di cosmetici naturali da fare in casa con gli ingredienti acquistati da Aroma-Zone, rivolte al singolo e alla famiglia, per la bellezza e il benessere.

Si declinano in 4 universi: Bellezza, a sua volta articolato in 4 aree; Salute & Benessere, altre 2 aree; Casa e natura, suddiviso in due aree, e Zero rifiuti, l'area per lo sfuso e i contenitori riutilizzabili.

Per esempio, nell'area bellezza:

Bellezza naturale - concentrati di avocado, olio di ricino e lavanda

Basi personalizzabili - si sceglie una base e si aggiunge l'ingrediente attivo per creare un prodotto su misura per la cura della pelle. Un gel, una crema, un latte, acqua micellare, siero, maschera per il viso.... biologici e personalizzabili.

Cosmetici fatti in casa - Cosmesi fai-da-te, ciascuno prepara in base alle proprie esigenze: viso, corpo, capelli, benessere e casa.

Bellezza pronta all'uso - I prodotti per la pelle a base naturale Aroma-Zone pronti da usare.

L'area Salute & Benessere include anche gli integratori alimentari, oltre agli oli essenziali, e il concetto del fai-da-te si ritrova anche nei prodotti per la cura della casa.