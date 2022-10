Aspiag Service sostiene la spesa alimentare

Il concorso di Aspiag Service con i prodotti del paniere a marchio proprio S-Budget sostiene la spesa donando gift card fino a 5.000 euro

Si moltiplicano le iniziative delle insegne alimentari a sostegno del caro spesa. Aspiag Service ha realizzato a settembre il concorso "Vinci la spesa con S-Budget" che sostiene la spesa alimentare degli italiani abbinando prodotti a prezzo basso fisso e buoni spesa.

Il concorso che sostiene la spesa

I prezzi aumentano, il potere d'acquisto delle famiglie diminuisce e Aspiag Service (Despar) promuove nel proprio territorio di riferimento un concorso dedicato. Coinvolti i negozi diretti e affiliati in Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia.

La dinamica prevede, per la settimana dal 14 al 25 settembre, una vincita immediata di gift card Despar Happy Card da 25, 50 e 100 euro per fare la spesa nei negozi Despar, a fronte dell'acquisto di minimo 5 euro di prodotti della linea S-Budget. Per tutti i partecipanti la possibilità di vincere una Happy Card da 5.000 euro come primo premio, e una card da 1.000 euro per il secondo e terzo estratto nell'estrazione finale. Premi anche per il 4° e 5° estratto con una card da 500 euro ciascuno.

Convenienza secondo Aspiag Service

L'impegno a fianco delle comunità di riferimento fa parte dei valori fondativi di Despar, e di conseguenza l'impegno per garantire prezzi convenienti a fronte di una qualità altrettanto garantita, attraverso le promozioni.

Così nasce il paniere a marchio S-Budget, 450 prodotti sia food che non food di uso quotidiano, per esempio pasta, farina, burro, surgelati, prodotti per l'igiene della casa. La garanzia è di un risparmio medio sul carrello pari al 30%, e la possibilità di fare una spesa completa con meno di 15 euro.

Il commento di Mario Muraro, direttore marketing di Aspiag Service: "Da sempre la gdo ha avuto un ruolo di ammortizzatore sociale e, soprattutto in un contesto difficile come questo, il nostro impegno deve essere ancora più incisivo per ridurre il trasferimento degli aumenti sulle famiglie, dando loro risposte concrete con iniziative commerciali e campagne che hanno l’obiettivo di tutelare il potere d’acquisto dei clienti. È quello che anche noi di Aspiag Service facciamo promuovendo iniziative come 'Vinci la spesa con S-Budget!' e proponendo quotidianamente prodotti a marchio e a prezzo fisso per offrire ai nostri clienti una proposta fatta di qualità e convenienza. In questo modo vogliamo dare un sostegno concreto per mitigare l’effetto del caro-vita sulle famiglie, in linea con il nostro impegno al fianco delle persone e delle comunità che è il fulcro della nostra strategia di sviluppo in un’ottica di sostenibilità".

Aspiag Service in breve

Opera con 246 punti di vendita diretti a insegna Despar, Eurospar e Interspar cui si sommano altri 316 negozi affiliati. Conta otre 8.000 collaboratori in Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Lombardia.