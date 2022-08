Autogrill lancia il concept Amore Do Eat Better

I menù di Amore Do Eat Better sono firmati da chef italiani che collaborano con Autogrill da tempo, come Sal De Riso per la pasticceria

Presente in 30 Paesi con oltre 34.000 collaboratori e una rete di circa 3.300 punti di vendita nella ristorazione per chi viaggia, Autogrill lancia Amore Do Eat Better, un nuovo concept di cucina fast casual all’italiana nonché primo format con servizio al tavolo in autostrada con un brand di Autogrill. Aperto nei locali di Montepulciano Est, sulla A1, Amore Do Eat Better si presenta con uno spiccato stile italiano, sia nelle ricette sia nel mood del locale: ambiente informale, servizio accogliente, piatti e ricette regionali pensate da grandi chef e realizzate con ingredienti premium.

“Autogrill concentra da sempre un’attenzione particolare allo studio delle tendenze del settore e alle esigenze dei propri clienti. In questa direzione prosegue il percorso di sviluppo dell’offerta attraverso nuovi concept di ristorazione e format pensati per soddisfare al meglio i bisogni di chi viaggia -commenta Luca D’Alba, commercial director Europe & Italy di Autogrill-. Con il lancio di Amore Do Eat Better e l’introduzione della formula del servizio al tavolo, intendiamo rispondere alle nuove richieste dei clienti che sono attenti al proprio benessere e all’autenticità del prodotto e dell’esperienza di sosta”.

Amore Do Eat Better dopo Montepulciano

Per quanto riguarda lo sviluppo, dopo il primo locale a Montepulciano, segue quello di Badia Al Pino (Ar). Le future aperture sono tutte previste in autostrada, ma Autogrill non esclude anche eventuali opportunità in altri canali. Ogni elemento del concept, dagli arredi alle stoviglie fino all’architettura, punta a valorizzare la cucina e il design italiani. Il layout è stato pensato per rappresentare tre ambientazioni che raccontano la varietà del nostro Paese: tre sale, Nord - Centro - Sud, accompagnano i clienti in un viaggio attraverso l’Italia. Così la sala Nord si ispira alla città di Milano con elementi che riprendono la moda e il design, la sala Centro si rifà all’arte delle trattorie toscane e romane e, infine, la sala Sud ricorda i colori delle regioni meridionali.

Arredi sostenibili

L’architettura del locale è sostenibile. “Per Autogrill sostenibilità significa anche progettare e costruire edifici che tengano conto di tutti gli aspetti ecologici relativi alla scelta dei materiali da utilizzare e al miglior impiego delle risorse naturali, nella prospettiva del risparmio energetico e della salvaguardia dell’ambiente”, prosegue D’Alba. Autogrill è, inoltre, attenta alla qualità e alla sicurezza della propria supply chain e delle materie prime, oltre che alla provenienza degli alimenti. Si impegna, dunque, a sviluppare partnership con i fornitori a cui viene richiesto il rispetto dei più alti standard qualitativi.

Menù firmati

I tratti distintivi di Amore Do Eat Better non sono solo il servizio al tavolo e il design dallo stile e dal sapore nostrani. Punto di forza è la cucina con una selezione di piatti e ricette regionali e contaminazioni internazionali che compongono un’offerta varia e ampia. I menu sono firmati da alcuni chef italiani, che da tempo collaborano con Autogrill: Andrea Ribaldone, per la pasta, Renato Bosco, “pizzaricercatore”, Simone Salvini, per i piatti green e vegani, Luca Montersino e Sal De Riso, per la pasticceria. Un viaggio nella gastronomia italiana che parte dall’ambiente e prosegue nel piatto.