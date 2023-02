Le aziende Avedisco hanno registrato un incremento di quasi il 24% di nuovi incaricati, che sfiorano le 300.000 unità nei primi mesi del 2022

La vendita diretta sostiene le nuove priorità dei lavoratori, come dimostrano i dati Avedisco relativi alle aziende associate: nei primi nove mesi del 2022 sono oltre 298.000 gli incaricati alle vendite che hanno scelto di lavorare per le aziende associate Avedisco, con +23,7% rispetto ai primi nove mesi del 2019. Il 2022 si è confermato un anno di transizioni e mutamenti sul fronte occupazionale: nei primi 9 mesi dell’anno sono state oltre 935.000 le dimissioni da rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con un incremento del +17% rispetto allo stesso periodo 2021. I dati diffusi dall’INPS-Istituto nazionale della previdenza sociale confermano che molti italiani, nell’era post-Covid, vogliono cambiare la propria routine lavorativa, consapevoli che tempo libero, salute e affetti rivestano un ruolo non meno importante della sfera professionale, pur sempre fondamentale. Secondo Avedisco, la vendita diretta "offre un lavoro che garantisce indipendenza, dinamicità e flessibilità con continue possibilità di relazioni: più che un semplice venditore, infatti, l’Incaricato alle Vendite si sta affermando sempre di più come figura di consulente per gli acquisti".

Le aziende associate Avedisco, investono quotidianamente sullo sviluppo delle competenze tecniche e delle abilità dei loro incaricati alle vendite: i corsi di addestramento organizzati sono 2.153, mentre quelli di formazione 617, seguiti rispettivamente da 354.363 e da 62.598 partecipanti (dati 2021, relativi a un campione di 21 aziende associate); un fattore determinante "per la crescita e la solidità del settore che rappresenta nel 2023 una preziosa risorsa a supporto degli italiani".