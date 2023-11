Axiante e 3DVR Solutions firmano una partnership per la progettazione 3d Vr dei negozi

L'accordo rende disponibile ai retailer italiani un sistema interattivo per simulare la shopping experience nel punto di vendita

Una delle sfide a cui sono chiamate le catene distributive del retail è adeguare le superfici di vendita alle aspettative di shopping experience dei consumatori, influenzate dalle nuove abitudini di acquisto e dalla crescente presenza dell'eCommerce, insieme a una diversa composizione delle famiglie come consumatori. Tuttavia, finora, il ripensare i punti vendita richiedeva investimenti significativi in termini di tempo ed economici, limitando la capacità di affrontare revisioni strategiche e tattiche in modo integrato e parallelo.

Axiante, business integrator, ha stretto una partnership strategica con 3DVR Solutions, un'azienda australiana di realtà virtuale per il retail, per supportate le aziende a migliorare il layout dei loro punti vendita attraverso strumenti interattivi basati sulla realtà virtuale. La Retail Visualisation Suite (RVS) di 3DVR Solutions, distribuita in Italia da Axiante, consente di creare un modello digitale 3D completo di un punto vendita, inclusi corridoi, casse e prodotti sugli scaffali in modo efficiente con un grado di precisione fino alla singola referenza a scaffale. La soluzione integra analisi avanzate dei dati e intelligenza artificiale e permette una rapida visualizzazione dei layout dei negozi in un ambiente virtuale 3D. Questo consente alle aziende di testare i nuovi layout con focus group e clienti prima di implementarli nei negozi fisici, risparmiando tempo e risorse.

Axiante è la prima azienda in Europa a introdurre la tecnologia innovativa di 3DVR Solutions, in seguito ai successi ottenuti in Nord America, Asia Pacifico e Regno Unito.

Riprogettare il punto vendita è una necessità sempre più sentita dalle aziende retail italiane. Poterlo fare attraverso uno schermo, visualizzando il risultato prima ancora di realizzarlo, permette di essere molto più interattivi e di progettare spazi che siano davvero vicini alle esigenze del consumatore”, spiega Romeo Scaccabarozzi, Amministratore Delegato di Axiante. “Abbiamo selezionato una tecnologia nata dall’altra parte del mondo per aiutare le imprese italiane in questo processo di riprogettazione. 3DVR Solutions offre ciò di cui le aziende italiane hanno bisogno per eccellere in un mercato sempre più competitivo e Axiante è pronta a guidarle e accompagnarle in questo percorso di innovazione.

“Siamo entusiasti di poter estendere la nostra presenza in Europa e di cominciare, grazie ad Axiante, dall’Italia”, sottolinea Nigel Hemer, CEO di 3DVR Solutions. “Le competenze tecniche e consulenziali di Axiante la rendono il business partner giusto per aiutare i retailer a comprendere le nuove esigenze dei punti vendita e a rispondere alle aspettative dei clienti ridisegnando in modo interattivo l’organizzazione interna dei negozi. Axiante potrà svolgere un ruolo di formazione e consulenza proattiva e ad alto valore aggiunto per aiutare le aziende del settore a migliorare i propri spazi e ad accrescere il business”.