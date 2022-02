Il punto di vendita milanese di corso Genova richiama la tradizione meneghina. Lo store Biffi B-Contemporary store, progettato da Nori Studio, propone un equilibrio fra locale e internazionale con elementi architettonici caratteristici della tradizione cittadina come le geometrie degli androni milanesi, riprese come elementi di decoro.

Il negozio, voluto da Rosy Biffi, si trova in Corso Genova, tra le 5 Vie e i Navigli, ha materiali e finiture che richiamano l’iconografia di una Milano degli anni passati come nel caso del pavimento ispirato al ceppo di grè, una pietra ornamentale frequentemente utilizzata nell'architettura lombarda.

Questo concept store del gruppo Biffi è dedicato ad un target maschile e giovane e si inserisce nel quadro più ampio di un rebranding che coinvolge la rete del gruppo.

“Abbiamo pensato di creare uno spazio dove possono convivere brand dall’indiscusso peso valoriale quali Stone Island, C.P. Company o Barbour international e collezioni di nicchia quali Bode, Rhude, Marni, Handle with Freedom e Too Good for Carhart, in una dimensione che crediamo fortemente contemporanea” evidenzia Carla Cereda Biffi, head of buying del Gruppo Biffi.

Il locale si pone non soltanto come luogo di vendita ma anche come spazio di condivisione e incontri tra gli stilisti emergenti con architetti ed artisti.