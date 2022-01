Barbie, un’icona dei giochi e della cosmesi

Cherry Shine, con aroma di ciliegia e un tocco di rosso scintillante. Classic Care, la versione iconica con burro di karité. E infine, Soft Rosè, con i suoi estratti di rosa. Per tutte, una formula senza oli minerali e paraffine, arricchita con oli naturali. Questa la gamma delle tre referenze di Labello Limited Edition Barbie, l'edizione di stick per labbra Labello nata in collaborazione con Mattel, coordinata da Victoria Licensing & Marketing una società di consulenza specializzata nelle aree del licensing e del marketing strategico.

Il marchio Barbie, famosa fashion doll, creata da Ruth Handler nel 1959, da oltre sessant'anni affascina e incanta le bambine di buona parte del mondo, grazie a Mattel Inc. che ne è azien-da licenziataria a livello globale. Una realtà internazionale tra i riferimenti primari nel settore del giocattolo, non solo grazie a Barbie e Big Jim, ma anche per celebri prodotti come Monster High, gli automodelli Hot Wheels e Matchbox, la serie di action figure Master of the Universe e le carte da gioco Uno.

L'incontro avviene con uno dei principali produttori mondiali nel settore del personal & beauty, la multinazionale tedesca Beiersdorf AG, che veicola la licenza con uno dei suoi marchi più forti (insieme a Nivea). Labello è tra i principali protagonisti nel campo del trattamento delle labbra, con oltre 160milioni di stick per labbra prodotti.

Tra le ultime novità in casa Barbie, recente anche la partnership con Coccinelle, che ha dato vita a quella che chiamano la “bag-manifesto” The future is limitless: una borsa in tela di nylon con manici in pelle e nastro di gros-grain, con la scritta di un futuro senza limiti in caratteri graffiti-style, rosa su nero, nero su rosa. Un progetto internazionale che ha coinvolto 25 Paesi in tutto il mondo.

Sempre in tema di licensing del brand Barbie, ma questa volta in collaborazione con l’italiana Mondo, azienda da oltre settant'anni attiva nell'industria del gioco con oltre 50 contratti di licenza di brand internazionali, è stato lanciato sul mercato per Natale 2021 un gioco che vuole coniugare cosmetica e sostenibilità nel mondo dei bambini, attraverso cinque prodotti: dal gattino di Barbie accovacciato nella sua borsa-trasportino che nasconde al suo interno un rossetto dalla nuance rosa, allo zainetto/trousse che si trasforma in un braccialetto, passando per tre ombretti compatti, specchietto, lucidalabbra e applicatore. Per ogni set della linea, piccolo o grande, molteplici possibilità per una linea che segue la filosofia di “cosmesi pulita” con prodotti realizzati attraverso l’utilizzo di materiale organico e processi etici incentrati sulla sostenibilità ambientale, vegan e cruelty free, in packaging realizzati secondo le certificazioni FSC che garantiscono che la gestione forestale dei fornitori sia in conformità con i criteri di responsabilità civile, economica e sociale. Una linea che già si dice pronta a crescere nel 2022.