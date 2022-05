Bata investe nello sviluppo della rete in franchising

Nel nostro Paese, il piano di crescita triennale dedicato al modello in affiliazione prevede di passare dagli attuali 90 a un totale di 200 negozi

Bata presenta un programma triennale per sviluppare il progetto franchising, formula commerciale in cui l'azienda vanta un’esperienza da oltre 40 anni.

Il Gruppo ha avviato una strategia di crescita sul territorio nazionale che prevede un’accelerazione nell’ampliamento del network tramite nuovi potenziali accordi con imprenditori e franchisee. L’obiettivo finale sarà portare all’attivo un totale di circa 100 nuove aperture entro il 2024.

Il piano è già partito con un primo negozio a Cecina, in provincia di Livorno, ed un secondo store a Trapani. L’intenzione della società è crescere in location ubicate in centri città (con un volume di abitanti dai 40 agli 80.000), o in department store di prestigio, come lo Shopville Gran Reno a Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna, il cui opening è in programma il 15 giugno. A queste aperture, nello stesso periodo, si aggiungeranno quelle di Modica, in provincia di Ragusa, presso lo shopping mall La Fortezza, e Senorbi in provincia di Cagliari.

Grazie a questo business plan, Bata prevede nel triennio un raddoppio del fatturato, raggiungendo così un’incidenza del progetto franchising del 40% sul totale. Attualmente l'azienda è presente in Italia con un network di 250 store. Anno dopo anno il Gruppo ha investito nell’affiancamento del modello franchising alla catena diretta, facendolo diventare parte integrante del core business: “L’apertura di Cecina rappresenta per l’azienda un momento significativo nell’ambito del piano di sviluppo della rete vendita di Bata in Italia -commenta Claudio Alessi, presidente Bata Europe-. Stiamo investendo negli store in affiliazione insieme al network consolidato di partner...Inoltre, a salire a bordo, ci sono anche nuovi franchisee, sia piccoli imprenditori che si affacciano al franchising, sia imprenditori più grandi che inseriscono nel portfolio delle loro insegne retail il nostro marchio, per aumentare la market share sulle piazze su cui investono”.