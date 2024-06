Bayernland Italia lancia un’imponente campagna crosscanale per il 2024

Bayernland Italia, azienda leader nella produzione lattiero-casearia e simbolo di eccellenza per la sua capacità di unire la produzione casearia tedesca e le esigenze e i gusti del consumatore italiano, è orgogliosa di annunciare la sua imponente pianificazione pubblicitaria per l'anno 2024 per presentare il completo restyling dei pack a scaffale.

Realizzata con il prezioso supporto di Europe Media, centro media, Karisma Communication, agenzia di comunicazione del Brand e DMIND, multichannel communication agency per il Media Plan B2B, la pianificazione per il 2024 si distingue per l'ampio raggio d'azione, in quanto copre televisione, radio, social e stampa.

Iniziata in occasione della fiera a maggio CIBUS con una massiva campagna Trade e Consumer, la pianificazione prevede il coinvolgimento di due delle più prestigiose emittenti radiofoniche italiane, RDS e RTL e continuerà per un totale di 32 settimane con uno spot realizzato e prodotto da Karisma Communication.

Il Trade include i più importanti media del settore sia online che offline come Mark up, Food, GDOnews, GDOweek, Distribuzione Moderna, Formaggi&Consumi e Largo Consumo. La presenza del Brand, più concentrata nei mesi di maggio e giugno, continuerà lungo tutta la durata dell’anno.

Rilevanti anche gli investimenti nelle riviste consumer (periodici femminili) per raggiungere in maniera efficace tutto il target di riferimento.

Sono annoverati anche i due più importanti quotidiani nazionali, Il Corriere della Sera e La Repubblica che vedranno la campagna pubblicitaria di Bayernland spalmata su diversi mesi.

Per quanto riguarda la pianificazione televisiva, la scelta nel 2024 è ricaduta su LA7, emittente perfettamente in linea con il doppio target di Bayernland, il Responsabile Acquisti in prevalenza femminile e i Buyer Retail, soprattutto maschile: 23 settimane di presenza con il nuovo spot da 15 secondi, realizzato e prodotto sotto la direzione creativa di Karisma Communication.

Un investimento davvero importante in comunicazione che dimostra la forza di un Brand che in 50 anni di storia ha saputo distinguersi per la sua gamma diversificata di prodotti, che include formaggi freschi e stagionati, burro, panna e una varietà di specialità, tutti realizzati secondo i più alti standard di qualità e sicurezza alimentare e da oggi con una veste ancora più accattivante e distintiva nei banchi frigo.