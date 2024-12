BEAMY di MartinoRossi: versatilità e gusto anche a Natale

BEAMY offre preparati plant-based a base di legumi, senza glutine e OGM. Perfetti per piatti natalizi creativi, dolci e salati, uniscono gusto, praticità e attenzione alimentare

Con le Feste alle porte, trovare soluzioni che uniscano gusto, versatilità e attenzione alle esigenze alimentari di tutti è fondamentale.

Beamy, l’innovativa linea di preparati plant-based a base di legumi firmata MartinoRossi, è la scelta ideale per portare in tavola piatti originali e 100% vegetali, senza soia e senza OGM, perfetti per soddisfare ogni palato.

Grazie alla loro praticità e facilità d’uso, i preparati Beamy sono pensati per chi vuole liberare la propria creatività in cucina senza complicazioni. Basta reidratarli con acqua fredda e olio vegetale per ottenere in pochi minuti impasti versatili, pronti a trasformarsi in ricette sfiziose.

Qualche esempio?

Filetto alla Wellington : utilizza il Preparato per Burger & Polpette gusto manzo, perfetto per realizzare un secondo piatto scenografico e ricco di sapore.

: utilizza il Preparato per Burger & Polpette gusto manzo, perfetto per realizzare un secondo piatto scenografico e ricco di sapore. Lasagna vegetale : scegli il Preparato per Ragù per rivisitare in chiave plant-based un grande classico delle feste.

: scegli il Preparato per Ragù per rivisitare in chiave plant-based un grande classico delle feste. Crema pasticcera: realizzata con il Preparato per alternativa all’uovo, è ideale per farcire o accompagnare dolci della tradizione come panettoni e pandori.

Nata dalla ricerca e dall’esperienza di MartinoRossi, Azienda di Malagnino (CR) di riferimento nella produzione di farine, ingredienti funzionali clean label e prodotti plant-based di alta qualità, privi di glutine, allergeni e OGM - la gamma Beamy propone preparati plant-based a base di legumi: tutti prodotti gluten-free, senza soia e senza OGM, che presentano una lista ingredienti corta, di cui i principali sono appunto i legumi. Inoltre, trattandosi di prodotti secchi, vantano una shelf-life lunga (24 mesi) e sono conservabili a temperatura ambiente.

Beamy si rivolge a consumatori aperti a nuove esperienze in cucina ed esigenti sulle caratteristiche nutrizionali e di sostenibilità degli alimenti. I prodotti in gamma sono particolarmente adatti ad un target vegano o vegetariano, ma sono apprezzati anche dai flexitariani, ovvero tutti coloro che, seguendo una dieta varia ed equilibrata, ricercano e inseriscono nella propria alimentazione alternative vegetali.

Le referenze della linea BEAMY

Preparato per burger e polpette

Preparato per ragù

Preparato per purè

Preparato per alternative all’uovo

Scopri di più su www.beamybegood.com