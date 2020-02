Il progetto Filiera Valore Bennet diventa un brand. I valori di questa iniziativa, già avviata e consolidata, si traducono in un marchio che contraddistingue determinati prodotti di carne e pesce. In tre parole si può sintetizzare la filosofia di questo progetto: ossia cura, controllo e sicurezza durante tutte le fasi, sotto la supervisione di professionisti esperti e secondo procedure documentate. "Nella nostra filiera di terra -spiega l'azienda- alleviamo: bovini adulti, vitelli, suini, polli, tacchini, faraone, galletti, capponi e quaglie; in quella del pesce: orate, branzini e trote iridee".

L’insegna (Gruppo VéGé) valorizza, inoltre, la tracciabilità dei propri prodotti, definendo il percorso del prodotto nei diversi passaggi dagli allevamenti, alle coltivazioni, passando per i centri di sezionamento e di distribuzione fino al consumatore finale.

I prodotti della linea sono stati inseriti in assortimento in tutti i punti di vendita della rete ma anche online su www.bennetdrive.it e sono identificati da etichette specifiche differenziate dai colori in base alle categorie merceologiche: color rosso per il reparto macelleria, azzurro per la pescheria. Nei mesi successivi si prevede un ampliamento della linea anche in altre categorie e in altri reparti.

Per comunicare al consumatore la tracciabilità dei prodotti Bennet utilizza etichette caratterizzate da pittogrammi dedicati. Per il comparto macelleria i pittogrammi si concentrano su tematiche come quella del benessere animale e dell’assenza di trattamenti antibiotici, applicando rigorose procedure di verifica. All’interno degli allevamenti di filiera gli animali vengono nutriti con mangimi selezionati e adeguatamente controllati. Per quanto riguarda invece il comparto ittico, gli allevamenti ittici sono certificati Friend of the Sea: si tratta del programma internazionale che promuove e tutela le pratiche di acquacoltura sostenibili, un dettaglio ben riconoscibile in etichetta.