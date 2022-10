Bennet parla ai nuovi consumatori con TikTok

Il retailer sbarca sulla piattaforma cinese con diversi format dal linguaggio fresco e ironico. Bennet parla alla Gen Z attraverso il social TikTok

Bennet arriva su TikTok con #PresiBennet puntando alla customer experience della GenZ. L’obiettivo del retailer è quello di avvicinarsi ai giovani, i consumatori di oggi e di domani che spesso non godono di una comunicazione mirata specie nel retail. La presenza di Bennet sui canali social, sito, eCommerce, app si amplia, quindi, con il social network del momento, TikTok, simbolo di creatività e semplicità per il pubblico. Secondo la ricerca Gwi, quasi il 65% dei consumatori che vanno a fare la spesa in gdo nelle regioni presidiate da Bennet e che usano TikTok, hanno un’età compresa tra i 16 e i 34 anni. Una fetta di popolazione giovane, tra la GenZ e i Millennials, che è la platea di Bennet e che potrà beneficiare dei brevi video sulla piattaforma cinese.

I format #PresiBennet

Con #PresiBennet il retailer propone diversi format comunicativi, come il tg Bennet in onda con diversi protagonisti in collegamento in qualità di corrispondenti dei vari reparti dei punti di vendita, per raccontare in maniera ironica promozioni e offerte. Ci sarà anche house of cart, format per dare dei consigli mirati sui prodotti, ma anche pack oh my pack in cui le etichette più d’impatto verranno trasformate in musica e in rima. Molto interessante guess my job, format che mette al centro i dipendenti Bennet a cui verranno poste domande di ogni genere da parte dei consumatori con lo scopo di far risalire alla mansione del dipendente attraverso quelle domande.