Bentornato Design

Suggestioni anni ’50 rivisitate in stile Bompani, con un’attenzione particolare alla scelta dei materiali come la raffinata verniciatura lucida e alle performance come l’efficiente ventilazione interna.

Con i modelli della Linea RETRÒ, nei due colori dell’estate rosso e crema, ritornano nelle case degli Italiani i frigoriferi di design che aggiungono alle alte prestazioni il gusto di arredare con stile e originalità ogni ambiente.

Lasciati ispirare su www.bompani.it e acquista online su www.bompani.it/it/store-online.