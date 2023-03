Bilance Omega e casse smart di Ditron a Euroshop 2023

Ditron mira a incrementare i servizi che si possono costruire utilizzando strumenti che si trovano sempre in negozio, come le casse e le bilance

Ditron ha creato per i retailer un ecosistema di servizi basati su oggetti che si trovano sempre in tutti i negozi: il registratore di cassa, quindi le casse, e le bilance (proposte con il marchio Omega). Dispositivi che diventano smart perché sono abilitati a dialogare tra loro e con altri dispositivi digitali instore, condividendo le informazioni e semplificando il lavoro del personale e la spesa dei clienti.

Da Ditron casse e bilance Omega a Euroshop 2023

Tra le funzionalità integrate nella bilancia c'è la gestione code: un display lato cliente visualizza in ogni momento i clienti serviti e da servire, in più è possibile ordinare direttamente dal display. In questo caso, il cliente si recherà al banco solo per ritirare la busta con i diversi prodotti ordinati, prodotti che possono arrivare anche da banchi serviti diversi, e dei quali si possono dare specifiche puntuali, come lo spessore della fetta per esempio.

Lato assistente di vendita, la bilancia integra una serie di funzionalità, come l'aggiornamento dei prezzi direttamente sulle etichette elettroniche, suggerimenti per il cross selling, la scelta se stampare o meno lo scontrino (che si può recapitare in digitale).

Intorno al tema scontrini, attraverso una app gratuita il retailer può gestire la stampa scontrini e la lotteria digitale, ma anche creare una mini carta fedeltà (per piccoli esercenti) che può dare sconti personalizzati ai clienti fedeli.

Un sistema rapido per i cambi insegna

La modalità di gestione attraverso web server che integra tutti i dispositivi instore permette a Ditron di aggiornare in una sola notte tutto il sistema, per esempio nel caso di un cambio insegna. Oppure di aggiornare rapidamente le promozioni, direttamente dalla bilancia, per esempio se si desidera inserire uno sconto per alcuni prodotti a fine giornata.

Un dettaglio per le bilance: la parte regolamentata, quella legata ai parametri fiscali, è sigillata con una mascherina, in modo che si possano fare le manutenzioni senza i costi aggiuntivi di una nuova calibrazione.

casse bilance ditron omega euroshop