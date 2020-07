Bimbostore: un welcome kit per portare le future mamme in negozio

Bimbostore lancia una nuova iniziativa di drive-to-store post lockdown per portare le future mamme in negozio e conquistare nuovi clienti. L'insegna di prodotti per l'infanzia ha infatti scelto di omaggiare con un kit di benvenuto tutte le donne in dolce attesa al loro primo ingresso in uno dei 97 punti di vendita in Italia, previa sottoscrizione della Bimbostore Card.

All’interno dello special pack, insieme a una coppia di t-shirt per mamma e bambino, le consumatrici troveranno alcuni buoni sconto per l’acquisto di prodotti legati all'accoglienza dei nuovi nati.

Intanto, Bimbostore, come molti altri del mondo retail, accelera su nuovi servizi per la nuova normalità: tra quelli introdotti di recente la possibilità di gestire la “lista nascita” anche online e la “spesa veloce” che permette di ritirare su appuntamento i prodotti ordinati. Inoltre, è in via di sperimentazione in alcuni punti di vendita la nuova app taglia-code Roialty ZeroCoda.