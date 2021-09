BioChampion: l’alimentazione 100% naturale alleata del tuo sport

Probios è realtà leader in Italia nella distribuzione di alimenti biologici da oltre 40 anni. La sua vasta proposta deriva da una rigorosa ricerca e selezione di materie prime biologiche di alta qualità unita all’attenzione per l’equilibrio delle ricette, senza mai trascurare il gusto. Probios vanta la capacità di interpretare nuove frontiere della nutrizione e intercettare i principali food trend: dal free from (senza glutine, senza latte, senza zuccheri, etc.), all’ideazione di innovative linee ad hoc. Ѐ il caso di Biochampion, gamma di referenze biologiche 100% naturali di alto profilo nutrizionale alleate della performance sportiva. La linea utilizza esclusivamente fonti proteiche vegetali per intercettare i sempre più numerosi sportivi che escludono le proteine animali dalla propria dieta, ma cercano alimenti performanti e con clean label. Pensata per accompagnarti dalla colazione alla cena, Biochampion ti regala il giusto sprint per l’allenamento grazie alla ricchezza delle sole proteine vegetali. La linea è suddivisa in due categorie: FIT e PROTEIN, ideate per perseguire gli obiettivi di equilibrio e potenza.

La linea FIT comprende 3 barrette energetiche (Fit&Go ai gusti Frutta secca e Guaranà, Sesamo arancia e guaranà e Arachidi cranberries e maca), 2 granole e 1 muesli senza glutine e ad alto contenuto di fibre (Protein Granola Canapa & cocco e Cacao & arancia, Protein Muesli Avena e semi), le sfiziose gallette Fit Snack segale e avena integrali con semi di canapa e chia e infine Omega Oil, una miscela bio di cinque spremiture ricco di acidi grassi omega-3. La linea PROTEIN comprende invece 2 barrette proteiche (Energy Bar canapa anacardi e fave di cacao e Protein Bar al cioccolato fondente), 3 creme spalmabili proteiche (Protein Cream cocoa, 100% Peanut Butter e Protein+ Peanut Butter) e due versioni di pasta proteica a base di sola farina di legumi (Protein Pasta Black con 100% di farina di fave e Protein Pasta Golden con 100% di farina di lupino).

Durante l’edizione di Sana 2021, l’azienda ha presentato tre ampliamenti di gamma. Protein Pancake Mix è un preparato per pancake ad alto contenuto di proteine e fonte di fibre, a base di farina di fave e grano saraceno integrale. Perfetto per aumentare la quota proteica della colazione e dare il giusto sprint prima dell’attività fisica, è garantito senza glutine e senza zuccheri aggiunti, perfetto anche per chi segue un’alimentazione vegan, poiché senza latte e senza uova. Protein Mix Cacao e Protein mix Peanuts&Banana sono infine due mix di proteine vegetali biologiche in polvere, ideali da aggiungere a bevande, frullati, dessert o spuntini fit. I prodotti Biochampion, in linea con i valori aziendali di Probios, sono confezionati in ecopack (vetro, carta, plastica compostabile). Con la linea Biochampion, Probios conferma il proprio impegno nella ricerca di soluzioni biologiche sempre più allineate con le esigenze dei consumatori alla ricerca di qualità, benessere e sicurezza.

https://www.probios.it/it/prodotti/biochampion-tutta-la-forza-natura