Brico Io, accordo con Edenred Shopping Ticket

Brico io, una delle più importanti catene italiane specializzate nel mondo del bricolage, allarga il perimetro di spendibilità dei buoni acquisto Edenred Shopping Ticket Compliments grazie alla partnership che permetterà di utilizzare i buoni acquisto Edenred all’interno dei punti di vendita aderenti all’iniziativa distribuiti su tutto il territorio nazionale. Un utile servizio per tutti gli amanti del fai da te, del giardinaggio, della cura della casa. Il buono acquisto, nel panorama dei fringe benefit, diventa sempre più un utile alleato nella vita quotidiana delle famiglie, grazie alla sua versatilità e alla sua capacità di offrire un incremento effettivo del loro potere di spesa e di rendere più facile la soddisfazione di un ampio spettro di bisogni.

“I buoni acquisto si confermano soluzioni in grado di migliorare la qualità della vita di chi ne usufruisce, in quanto strumento concreto e versatile per i propri acquisti –commenta Paola Blundo, direttore commerciale merchant di Edenred Italia–. Nell’ultimo periodo il concetto di casa è cambiato, non rappresenta soltanto il luogo dove trascorrere momenti in famiglia, ma è diventato per molti anche un vero e proprio ufficio, dove svolgere le attività lavorative. Oggi il tempo passato nelle mura domestiche è maggiore rispetto al passato e proprio per questo si dà maggiore importanza alle caratteristiche dell’abitazione: molte persone si sono avvicinate al design per gestire meglio gli spazi e al fai da te per migliorare l’arredamento, unendo l’utile al dilettevole. In questo contesto, la partnership con Brico io ci permette di andare incontro alle esigenze delle persone con un’ampia selezione che oggi si estende anche al mondo del bricolage”.

L'accordo tra Brico Io ed Edenred segue di poco quello che il leader dei ticket restaurant ha sgilato con gli outlet village di Land of Fashion. Brico io S.p.A., società d’ispirazione, costituzione e operatività totalmente italiana, nasce nel 1986 per iniziativa di alcuni imprenditori privati esperti di grande distribuzione.

Brico io è un'insegna storica delle grandi e medie superfici specializzate in fai-da-te. Aprì al pubblico nel 1988. L'anno dopo Coop Lombardia entra nel capitale sociale dell’azienda e, nell’arco di sei anni, ne acquisisce il controllo totale. Brico io è l'insegna che identifica oltre 100 punti di vendita specializzati nel fai da te di medie dimensioni, a gestione diretta e in franchising, oggi presenti su tutto il territorio nazionale.

I Brico io hanno una superficie di vendita compresa tra i 1.500 e i 3.000 mq e propongono un assortimento composto da un numero di referenze che va 25.000 a 35.000 articoli delle migliori marche coprendo tutti i segmenti del bricolage: hobby, piccola edilizia, manutenzione e decorazione della casa e del giardino.