Brico Io (insegna di Coop Lombardia) catena italiana leader dei negozi di bricolage di prossimità, per le persone che amano la casa e il giardino, nata nel 1986, presente su tutto il territorio nazionale con punti di vendita a gestione diretta e in franchising, entra con Switch On nell'elettronica di consumo e negli elettrodomestici, con oltre 100mq, a Cerreto Guidi, area metropolitana di Firenze (via Provinciale Pisana, 172) nel centro commerciale Pieve.

Switch On, insegna creata e registrata da Brico Io SpA, nasce in collaborazione con EuroCom SpA, società con oltre 100 punti di vendita a marchio Sinergy, 32 Elettrosintesi, 4 Trony e 5 MiniTrony.

Obiettivo di questa collaborazione è completare l’offerta merceologica dedicata al mondo della casa e dell’arredo. Un mondo che è sempre stato il core business di Brico io, e include complementi d’arredo, mobili e decorazione casa, sviluppato anche tramite collaborazioni con operatori leader del settore, come Kasanova per il casalingo e Gottardo (proprietario delle insegne Acqua & Sapone e Tigotà) per la pulizia casa e detergenza.

Brico io vuole offrire ai clienti tutto il necessario per vivere in casa e in giardino, rendendo questi ambienti comodi e confortevoli, aggiungendo la possibilità di acquistare in un unico ambiente, senza perdere di vista le radici del bricolage e i servizi tipici come taglio legno, tintometro e vendita su misura di cavi, pannelli, reti.

Le partnership con operatori di settore permettono a Brico Io di presentare categorie di prodotto poco conosciute in termini merceologici e di vendita. Nello stesso tempo garantiscono una partenza veloce facendo leva sull’organizzazione del partner, dal marketing agli acquisti, dalla logistica alla comunicazione in store, al marchio.

Al primo Switch On in test a Cerreto Guidi seguiranno tre analoghi negozi nelle prossime settimane. Poi, un periodo di approfondimento e valutazione porterà a prendere le relative decisioni sul resto della rete.

Il corner non presenta un assortimento profondo come nei negozi specializzati, ma più semplice e fruibile dal punto di vista della logistica e del tempo. A disposizione della clientela un totem tramite il quale accedere all’assortimento completo di EuroCom, composto da circa 7.000 articoli, ordinabili direttamente in negozio.

All’interno di Switch On si trovano i servizi di riparazione e protezione smartphone, stampa foto in loco e realizzazione di gadget con stampe fotografiche, effettuati rispettivamente con le insegne I Riparo, Mobile Outfitters e PhotoSi, leader nel loro settore di appartenenza. Questi servizi sono già presenti in altri punti di vendita, ma in questo caso hanno trovato una collocazione e una presentazione organizzata e strutturata all’interno del lay-out.

Fra i servizi più importanti alla clientela: consegna a domicilio e ritiro dell’usato, installazione, estensione della garanzia e archiviazione dello scontrino per la garanzia.