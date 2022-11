Bubbles BidCo acquisisce Acqua & Sapone

Reale Commerciale spa, attiva in Calabria e Campania con 43 negozi a marchio Acqua & Sapone, è stata acquisita da Bubble BidCo

Bubbles BidCo SpA, holding italiana capogruppo di Cesar spa, Gruppo Sda srl e Vdm srl, ha concluso l’acquisizione di Reale Commerciale spa, attiva in Calabria e Campania con 43 negozi a marchio Acqua & Sapone, catena specializzata nei prodotti per la persona e per la casa, presente in Italia con oltre 800 store. Entro la fine del 2022 la holding completerà l’apertura di 35 punti di vendita e continuerà a svilupparsi anche il prossimo anno.

Le dichiarazioni

"Abbiamo un concreto progetto strategico di creazione di valore -dichiara Carlo Schiavo, Ceo di Bubbles BidCo-. Continuiamo ad investire nella crescita con l'ampliamento della rete dei punti di vendita ed attività di M&A, unitamente ad un piano di integrazione delle differenti realtà aziendali che ha l’obiettivo di consolidare la leadership di settore e massimizzare le sinergie all’interno di un unico grande gruppo".

"Sono molto contento di questo accordo perché la solidità di Bubbles BidCo rappresenta una garanzia e un’opportunità per l’espansione del marchio che in 30 anni è diventata un punto di riferimento per chi cerca la qualità dei migliori prodotti sul mercato al prezzo più conveniente" aggiunge Sergio Reale, presidente di Reale Commerciale e del Consorzio Acqua & Sapone.