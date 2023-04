Bubbles BidCo punta al +15% nei fatturati nel 2023

La società, che nel 2022 ha realizzato 954 milioni di euro, con un incremento del 7% sul 2021, mira a chiudere l'anno a 1,1 miliardi di euro

Bubbles BidCo SpA, nata per investire nell’insegna Acqua & Sapone, player di primo piano nel mercato della cura casa e persona e con una quota di mercato (non food value retailers) del 34%, chiude l’esercizio 2022 con risultati in crescita, che confermano e consolidano il posizionamento del Gruppo, in linea con l’ambizioso piano industriale.

Il fatturato (netto) 2022 è di 954 milioni di euro, in aumento del 7% rispetto al 2021. L'Ebitda (gestionale) è di 110 milioni di euro, pari all’11,5% del fatturato netto. La cassa attiva (pre-M&A) è a 110 milioni di euro mentre gli investimenti (conto capitale) sono a oltre 57 milioni di euro.

Se, nel corso del 2022, Gruppo Bubbles ha investito oltre 57 milioni di euro nella crescita, nel 2023 l’acquisizione di Quattro srl (società di riferimento in Sardegna con 65 negozi a marchio Saponi & Profumi), ha portato la holding ad oltre 700 punti di vendita su tutto il territorio nazionale: “Continueremo a investire nella crescita concentrandoci sull’ampliamento della rete vendita, a valutare ulteriori operazioni di M&A, a sviluppare nuovi canali -dichiara Carlo Schiavo, amministratore delegato del Gruppo-. Dopo le 36 aperture del 2022 puntiamo ora ad estendere ulteriormente la rete con significativi investimenti in nuovi negozi nel corso del 2023, sia di formato standard sia di vicinato nei principali centri urbani". L'azienda, inoltre, intende continuare a guardare opportunisticamente al mercato per consolidare la sua presenza in tutte le regioni d’Italia.

Oltre alla crescita sul territorio, è in fase di completamento un nuovo centro distributivo nel nord Italia, in linea con il progetto di ridisegno dell’intero footprint logistico e distributivo: “Verrà inaugurato entro fine giugno in prossimità di Milano con un primario partner logistico italiano -prosegue Schiavo-; si tratta di 35,000 mq per incrementare efficacia ed efficienza della catena distributiva negli oltre 200 negozi del nord Italia e per offrire tempestivamente ai nostri consumatori tutti i prodotti delle nostre offerte”.

I progetti che vedranno la luce nel 2023 rientrano in un piano strategico che porterà la holding a raggiungere obiettivi di fatturato netto di oltre 1,1 miliardi di euro, in crescita di oltre il 15% rispetto al 2022, e alla generazione di un Ebitda Margin gestionale a doppia cifra, in significativa crescita rispetto al 2022: "Siamo molto soddisfatti di quest’inizio del 2023 -chiosa Schiavo-. I risultati del primo trimestre sono stati migliori del nostro budget, con una crescita del fatturato superiore al 20% (+10% a parità) spinta da un equilibrato bilanciamento prezzo, volume e mix”.

Nel 2022, infine, sono stati assunti 2.000 dipendenti, e il Gruppo continuerà ad investire in questo senso anche nel corso del 2023.