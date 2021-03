Ca’ Zampa, una smart clinic studiata per gli animali domestici

La nomina di Andrea Grassi come neo direttore generale dei centri veterinari Ca’ Zampa corrisponde anche a una fase di sviluppo della catena che prevede di aprire 6 nuove strutture con un ampliamento della squadra di specialisti fino a circa 200 professionisti. Con il supporto del dipartimento medico veterinario delineerà i protocolli clinici di best practice. Andrea Grassi, 45 anni, milanese, arriva a Ca' Zampa dopo una lunga esperienza nella gestione di catene retail in ambito sanitario. Dapprima come direttore commerciale, poi come direttore generale e amministratore delegato ha gestito più di 90 cliniche del gruppo Vitaldent, uno dei primi in Italia ad applicare alle cliniche dentali il modello retail. Negli ultimi due anni Grassi ha ricoperto il ruolo di direttore generale del primo network in Italia di cliniche di medicina e chirurgia estetica e si è affermato come consulente strategico per start up dell'economia digitale.

Il suo ruolo all’interno del Gruppo Ca’ Zampa è strategico: si occupa, in qualità di direttore generale di tutta l’organizzazione, delle vendite e delle gestione delle persone.

"L’ingresso di Andrea Grassi -commenta Giovanna Salza, presidente e fondatrice di Ca’ Zampa- avviene in un’importante fase di rafforzamento manageriale dell’azienda che nel 2021 conta 6 cliniche all’attivo, oltre 100 risorse e un ambizioso progetto di sviluppo. Dopo una prima fase di start up, Ca’ Zampa è oggi pronta a crescere con un approccio ancor più strutturato e con competenze sempre più specializzate: l’arrivo in azienda di Andrea Grassi, con la sua expertise nel settore sanitario e retail, arricchisce in maniera significativa la nostra azienda".

"Sono entusiasta per l’inizio di questa avventura in una realtà così innovativa come Ca’ Zampa -aggiunge Andrea Grassi- all’interno di un mercato, la cura per gli animali domestici, che si dimostra estremamente vivace. I numeri parlano chiaro: il rapporto pet-cittadino è 1 a 1 e l’attenzione alla salute e al benessere del proprio animale da compagnia è molto elevata".

Ca’ Zampa è un progetto tutto italiano nato nel 2018 che ha innovato il mercato retail con un’offerta integrata che contempla, in un unico luogo, servizi a tutto tondo per il benessere dell’animale domestico. Servizi veterinari, di toelettatura, educazione, fisioterapia, asilo e prodotti per il benessere. Una rete di 6 centri tra Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio, posizionati in aree commerciali ad alta frequentazione, con l’obiettivo di arrivare a circa 40 entro il 2024 nel Nord e Centro Italia.