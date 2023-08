Caddy’s arriva in Sardegna con 14 punti di vendita

La società parte di Gruppo DMO (Super Drug Italia) prevede l’ulteriore apertura di due negozi a Roma a ottobre di quest’anno

Caddy’s sbarca in Sardegna acquisendo 14 punti di vendita e arrivando a presidiare la tredicesima regione italiana. La società, parte di Gruppo DMO a sua volta parte di Super Drug Italia che fa riferimento a centrale Forum, opera con le insegne Caddy’s e Beauty Star, catene di drugstore specializzate in prodotti per la bellezza, l’igiene della persona e il cura casa. Con questi 14 store, Caddy’s implementa la propria rete di 6mila mq di superficie di vendita raggiungendo in Italia quasi quota 300 negozi, come conferma anche il direttore generale di DMO, Paolo Radi: “Siamo molto felici di questa operazione che ci permette di estendere l’offerta di Caddy’s in una regione importante per il canale drugstore quale la Sardegna, e raggiungere così gli oltre 280 punti vendita in Italia. Caddy’s è la terza insegna nazionale tra i ‘puristi drugstore’ e questa operazione fa parte del piano a 4 anni, avendo l’intenzione di aggiungere oltre 100 punti vendita alla rete attuale, espandendoci e raggiungendo territori oggi non presidiati”.

Caddy's guarda anche al Lazio

Ma l’espansione non si ferma qui. L’azienda, infatti, ha già annunciato che il prossimo ottobre verranno aperti i primi due punti di vendita nella Capitale: “L’unicità di Caddy’s risiede in un approccio olistico al ‘volersi bene’ e al voler bene ai luoghi della nostra quotidianità -prosegue Radi-. La qualità del servizio, la preparazione, la capacità di consigliare e di accompagnare i nostri clienti, è un tratto distintivo di tutte le nostre colleghe e colleghi che presidiano i nostri punti vendita. Siamo orgogliosi di ciò, ci vogliamo bene, lo ammettiamo e lo diciamo senza remore, e siamo desiderosi di poter accogliere oltre 70 nuove colleghe e colleghi che oggi entreranno a far parte del nostro Gruppo”.