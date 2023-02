Caffè Motta punta anche su horeca ed export #vistoamarca

Christian Fadda, direttore vendite Italia per il canale Gdo di Caffè Motta, presenta a Marca 2023 diverse novità: fra le quali la nuova macchina a cialde Cremotta

Caffè Motta ha presentato diverse novità di prodotto a Marca 2023, come racconta Christian Fadda, direttore vendite Italia canale gdo. Oltre alle nuove miscele, compresa quella decaffeinata, c'è la macchina per le cialde Cremotta, in quattro colori, che sarà in vendita in gdo. Dal punto di vista commerciale e del posizionamento di mercato, Fadda segnala la nuova squadra che seguirà i canali horeca ed export.