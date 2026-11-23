8. Haribo, 24 mini pack per il Calendario dell’Avvento 2026

Orsetti, Happy Cola e caramelle dalle forme natalizie: il Calendario dell’Avvento 2026 di Haribo punta sulla varietà dei suoi prodotti per accompagnare grandi e piccoli fino al 25 dicembre. Dietro le 24 caselle si nascondono altrettanti mini pack con un assortimento di gusti e consistenze. Tra le referenze presenti gli Orsetti d’Oro, anche nella versione Extra Succo, le Happy Cola e caramelle a forma di stelle, alberelli e pupazzi di neve.

A caratterizzare la confezione è anche la grafica, che raffigura una colorata fabbrica di regali tra personaggi, slitte e macchinari. Una volta calata la sera, il calendario si illumina al buio, aggiungendo un elemento scenografico alla proposta.

Prezzo al pubblico consigliato: 11,99 euro.