Da tradizione legata soprattutto al mondo del cioccolato, i calendari dell’Avvento si sono progressivamente trasformati in una proposta trasversale, capace di coinvolgere categorie merceologiche molto diverse. Food, beverage, beauty, cura della persona e pet care: anche per il Natale 2026 le aziende declinano l’attesa delle feste in una varietà di formati, contenuti e fasce di prezzo.
Per il retail, si tratta di una tipologia di prodotto che concentra in un’unica confezione assortimento, stagionalità e valore esperienziale. Una proposta che intercetta l'interesse per le edizioni speciali e i prodotti da ricorrenza, offrendo alle insegne nuove opportunità di presidio dello scaffale natalizio e di differenziazione dell'offerta.
Una panoramica di alcuni calendari dell’Avvento per il Natale 2026, attraverso le proposte di aziende e marchi appartenenti a categorie merceologiche diverse.
1. Calendario dell'Avvento di Fratelli Beretta
Berettarinnova l’attesa del Natale con il Calendario dell’Avvento Salamini, una proposta pensata per accompagnare grandi e piccoli fino alla Vigilia con una sorpresa al giorno.
La confezione contiene 24 caselle da aprire giorno dopo giorno, ciascuna con salamini multi-gusto e gadget da collezionare. Un’idea originale che rivisita la tradizione del calendario dell’Avvento in chiave salata, portando in tavola il gusto dei prodotti Beretta.
Prezzo al pubblico: 16,99 euro.
2. Koro: Calendario dell'Avvento vegan
KoRo accompagna l'attesa del Natale con il Calendario dell’Avvento Vegan 2026, una proposta pensata per chi preferisce prodotti 100% plant-based. Dal 1° al 24 dicembre, ogni casella riserva una sorpresa diversa da scoprire giorno dopo giorno. All'interno si alternano creme, mix croccanti di frutta secca, frutta essiccata, barrette e snack proteici, con alcune edizioni limitate e un prodotto inedito nella selezione KoRo.
Tra le novità dell'edizione 2026 c'è anche una favola natalizia firmata KoRo.
Una proposta che combina 24 sorprese vegetali e una storia da seguire, per rendere il conto alla rovescia verso il Natale ancora più coinvolgente.
3. Lily’s Kitchen, il Calendario dell’Avvento per cani e gatti
Anche gli animali domestici entrano nella lista dei regali e nelle preparazioni delle feste. Lily’s Kitchen punta sul Natale pet-inclusive con una capsule in edizione limitata che amplia le occasioni di consumo dedicate a cani e gatti, dal periodo dell'Avvento ai giorni di festa. La proposta comprende un Calendario dell’Avvento per accompagnare l'attesa del 25 dicembre, The Ultimate Baked Treats da mettere sotto l'albero e una selezione di snack e ricette speciali pensati per le occasioni di convivialità natalizia.
Un assortimento che interpreta un'abitudine sempre più presente nelle famiglie: includere gli amici a quattro zampe nelle tradizioni e nei momenti di condivisione delle festività.
4. Caffarel celebra 200 anni con due Calendari dell’Avvento
Il Natale 2026 di Caffarel si arricchisce di un anniversario importante: i 200 anni dalla fondazione del marchio. Per l'occasione, il brand propone due Calendari dell’Avvento che portano il suo patrimonio di gusto e tradizione nell'attesa delle feste.
Il Calendario dell’Avvento Classico (195 g, prezzo consigliato 18 euro) custodisce praline di cioccolato al latte con ripieno alle nocciole, proposte in forme natalizie di Babbo Natale, Elfi e Pinguini.
La versione Premium (275 g, prezzo consigliato 30 euro) offre invece una selezione degli intramontabili cioccolatini Caffarel: Piemonte e Gianduia 1865, nelle varianti Classica e Fondente, oltre a sferette assortite con inclusioni di cacao.
5. Masi, il Calendario dell’Avvento dedicato agli appassionati di vino
Un conto alla rovescia natalizio che diventa un percorso alla scoperta del mondo del vino. Masi presenta il suo Calendario dell’Avvento in edizione limitata, una proposta regalo che raccoglie 24 sorprese, da aprire giorno dopo giorno fino alla Vigilia.
Il percorso attraversa le diverse Tenute del gruppo, con una selezione di vini affiancata da specialità gastronomiche, accessori e gadget.
Prezzo: 229 euro.
6. Red Bull, il Calendario dell’Avvento 2026 in edizione limitata
Undici gusti diversi per accompagnare il conto alla rovescia verso il Natale. Red Bull presenta il Calendario dell’Avvento 2026, una limited edition che raccoglie 24 lattine da 250 ml in un packaging natalizio caratterizzato da illustrazioni cartoon nello stile del brand.
Tra le referenze incluse c'è anche la nuova Winter Edition Pistacchio e Frutti Rossi, che arricchisce l'assortimento con una proposta stagionale.
Il calendario è pensato per chi vuole avere a disposizione i diversi gusti Red Bull durante le giornate e le occasioni delle festività.
7. Lindt, tre Calendari dell’Avvento per il Natale 2026
Dal formato tradizionale alle soluzioni personalizzabili, fino a una versione fuori misura: Lindt amplia la proposta per il Natale 2026 con tre Calendari dell’Avvento che interpretano in modi diversi il conto alla rovescia verso le feste.
Il Calendario dell’Avvento Lindor (17,99 euro) propone 24 praline racchiuse in una confezione che richiama un paesaggio natalizio innevato. Per chi preferisce scegliere personalmente il contenuto, il Calendario Lindt Pick & Mix (24,95 euro) permette invece di comporre le 24 caselle selezionando le praline tra oltre 50 ricette. La proposta si completa con il Calendario dell’Avvento Lindt XXL, una novità da 1,40 metri di altezza.
8. Haribo, 24 mini pack per il Calendario dell’Avvento 2026
Orsetti, Happy Cola e caramelle dalle forme natalizie: il Calendario dell’Avvento 2026 di Haribo punta sulla varietà dei suoi prodotti per accompagnare grandi e piccoli fino al 25 dicembre. Dietro le 24 caselle si nascondono altrettanti mini pack con un assortimento di gusti e consistenze. Tra le referenze presenti gli Orsetti d’Oro, anche nella versione Extra Succo, le Happy Cola e caramelle a forma di stelle, alberelli e pupazzi di neve.
A caratterizzare la confezione è anche la grafica, che raffigura una colorata fabbrica di regali tra personaggi, slitte e macchinari. Una volta calata la sera, il calendario si illumina al buio, aggiungendo un elemento scenografico alla proposta.
Prezzo al pubblico consigliato: 11,99 euro.
9. Twinings, un Calendario dell’Avvento tra miscele di tè e infusi
Un calendario pensato per chi ama concedersi una pausa e sperimentare nuovi abbinamenti. Twinings propone per il Natale il suo Calendario dell’Avvento, con 24 caselle che custodiscono due bustine ciascuna. La selezione comprende 20 referenze organizzate in cinque aree di gusto: classici, agrumati, fruttati, aromatici e speziati. Si passa dai grandi classici come English Breakfast ed Earl Grey alle note fresche di limone e pompelmo, dagli aromi di pesca e frutti rossi a quelli di vaniglia e caramello, fino alle combinazioni speziate di cannella e arancia. Un assortimento che offre l'occasione di esplorare diverse interpretazioni del tè e degli infusi, trasformando il rituale quotidiano in un appuntamento con un gusto sempre diverso.
Prezzo al pubblico consigliato: 14,99 euro.