Candiani Denim Store lancia l’eCommerce

La proposta dedicata agli amanti del Denim sostenibile sbarca sul web. Candiani Denim lancia l’eCommerce. Per celebrare il lancio dello store online l’insegna ha stretto una partnership con il brand tedesco Closed, attraverso la presentazione di Indigo Icon, una capsule collection Donna in edizione limitata, disponibile solo sulla nuova piattaforma di eCommerce e presso il negozio di piazza Mentana 3 a Milano. "Lavorare con un'azienda come Closed è importante perché, quanto la nostra, è una realtà che basa il suo lavoro su ricerca e sviluppo -commenta Alberto Candiani-. Questa collaborazione riguarda l'esclusività e la combinazione delle due identità complementari di Closed e Candiani Denim, due aziende che lavorano insieme dagli anni '80 e da allora hanno continuato a innalzare il livello di innovazione del Denim nel più rigoroso Made in Italy ".

La collezione Indigo Icon

Questa collezione, che rappresenta la versione moderna che Candiani propone del Pedal Pusher, il più popolare design di Closed, creato negli anni '80 da Francois Girbaud, è la prima delle collaborazioni esclusive che saranno disponibili sulla nuova piattaforma online del Candiani Denim Store. Lo spazio virtuale si propone, infatti, come una vera e propria centrale di design esclusivi e collezioni autentiche ed innovative, nate nel segno della sostenibilità, della ricerca e della manifattura italiana.

I capi come sono stati pensati per sfidare il pregiudizio che descrive come noiosa la moda sostenibile. Per la loro realizzazione è stato fatto uso della tecnologia Coreva Tm, il primo denim stretch biodegradabile al mondo ottenuto attraverso la sostituzione delle fibre sintetiche con la gomma naturale.