Carillo Home potenzia la rete: una struttura a Roma

Il piano di sviluppo dell'azienda Angelo Carillo&C, attiva nel settore tessile per la casa, prosegue con un'apertura, la prima post lockdown, realizzata a Roma al centro commerciale Casal Bertone. L'insegna Carillo Home, presente con 14 shop in shop in vari contesti commerciali, prosegue lo sviluppo con punti di vendita monomarca. Dopo l'apertura a Milano, entra nel territorio romano.

L'assortimento di biancheria per la casa presente nel punto di vendita spazia dalla zona letto al living, fino alla cucina, con tovaglie e runner anche nella versione eco-fiendly, con tessuti realizzati da bottiglie di plastica riciclate. Presenti anche le spugne, gli accappatoi e i teli mare.

Tutti i prodotti sono disponibili anche online, per essere acquistati dall’Italia e, nei prossimi mesi, anche da paesi esteri come Gran Bretagna, Francia, Spagna e Germania.

L’obiettivo dell'azienda è di proseguire la sua espansione, in Italia, ma anche all’estero.