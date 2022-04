Carioca vince il Namta Creativation 2022 e programma lo sbarco in Usa

Un premio importante per Carioca che comincia ad affacciarsi al mercato statunitense che potrebbe risultare molto strategico

L'azienda italiana di pennarelli e strumenti per la creatività conquista gli Stati Uniti aggiudicandosi il premio Namta 2022 di Orlando, Florida, come migliore prodotto per bambini. Questo riconoscimento segna la strada per un eventuale ingresso di Carioca nle mercato statunitense. “Per Cariosa, la partecipazione al Namta di Orlando, la più importante fiera del settore, è stata la prima esperienza sul mercato Usa -afferma Giorgio Bertolo, direttore generale Carioca-. Grande l’interesse dei distributori e dei clienti di diverso profilo. Sono stati più di 25 gli incontri con potenziali distributori e importatori. Un bel traguardo in un mercato molto difficile soprattutto per le barriere di ingresso, dalle certificazioni alla logistica. Noi siamo pronti e il grande apprezzamento per il nostro brand e i nostri prodotti, per l’approccio educativo vincente e il design e la qualità del made in Italy ci fanno guardare con fiducia oltreoceano”.