Carne Genuina: la start up sostenibile accelera la crescita

Si sviluppa su più fronti la crescita di Carne Genuina, la start up green fondata da Mattia Assanelli che può contare su nuovi investitori per potenziare il proprio sviluppo ma anche su collaborazioni strategiche per rafforzare il proprio impegno sostenibile. Nata nel 2020, Carne Genuina ha oggi oltre 2.500 clienti che ordinano sulla sua piattaforma online, per un totale di 30.000 visite mensili e uno scontrino medio di 86 euro più iva. L’offerta di carnegenuina.it può contare sulle proposte di altre dieci aziende agricole diffuse sul territorio italiano. Nel futuro prossimo della startup c’è una exit strategica prevista per il 2025, con l’obiettivo di raggiungere un fatturato che tocchi i 5 milioni di euro e realizzare profitti positivi dalla gestione ordinaria.

Le attività per la crescita

Dopo aver installato pannelli fotovoltaici su tutta la sua struttura, in grado di neutralizzare circa il 60% dell’anidride carbonica prodotta e aver piantato 35 Baobab in Kenia per compensare il restante 40%, Carne Genuina ha stretto un accordo con Forever Bambù, società leader in Europa per la piantumazione di Bambù Gigante. Mattia Assanelli, ceo del gruppo, spiega: "Abbiamo deciso di adottare 0,4 ettari di bambuseto per confermare la nostra scelta di sostenibilità e l’attenzione al Clima, compensando così la CO2 che produrremo nel 2022. La superficie adottata crescerà esponenzialmente con l’incremento dei nostri volumi e prevediamo di decuplicare la superficie adottata in circa due o tre anni. Il Bambù Gigante, grazie alle sue caratteristiche botaniche, assorbe 36 volte più CO2 di qualsiasi foresta tradizionale. Inoltre, Forever Bambù è una startup italiana, proprio come noi. Ci piaceva l’idea, dopo l’iniziativa dei Baobab in Kenia, di completare sul territorio italiano il processo di compensazione dell’inquinamento. Grazie a Forever Bambù bilanciamo le emissioni di gas serra di un intero anno".

Carne Genuina ha avviato una campagna di equity crowdfunding grazie alla quale ha già raccolto oltre 170mila euro. A riguardo Assanelli aggiunge: "Tra gli investitori ci sono anche due allevamenti italiani, è importante ricevere un riconoscimento della nostra vision da chi fa lo stesso mestiere. È un chiaro segnale che il mercato della carne italiano ha a cuore non solo la qualità del prodotto ma anche la sua sostenibilità. Oltre a cambiare l’attenzione dei consumatori verso l’ambiente si stanno modificando anche le priorità dei produttori".