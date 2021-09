Carne rosa magra, tenera e morbida

Il mondo di Eat Pink si allarga, con l'arrivo della linea Quelli Teneri, nuovi prodotti freschi, pronti in pochi minuti, che affiancano i ready to eat della linea Già Cotti. Sono rosa in quanto di carne suina. Sono sani, ma soprattutto morbidi, in vari formati: taglio anatomico, trancio a peso fisso e, a breve, porzionato in vaschetta. Mantengono la naturalezza e genuinità della carne rosa magra di suino, lavorata esclusivamente con acqua, sale e aromi naturali, senza ricorso ad additivi chimici. La carne riposa per 3-4 giorni a temperature e umidità controllate, che favoriscono il naturale processo di ammorbidimento. La successiva fase di intenerimento delle fibre muscolari precede il massaggio finale, in presenza di prodotti naturali e tracciati, senza conservanti e allergeni. Il confezionamento avviene tramite procedimento del sottovuoto e successiva termoretrazione. Così il processo di intenerimento continua, in parallelo a una conservazione più duratura, con ottimizzazione visiva e organolettica.

Un passo verso la sostenibilità

Il brand Eat Pink è l'espressione per il mondo consumer di Opas, l'O.P.-Organizzazione di Prodotto (con riconoscimento di livello europeo) più grande d'Italia, che rappresenta il 12% della suinicoltura nazionale.

Sull'onda del successo del brand, Opas ha ora internalizzato tutte le lavorazioni B2C, creando un nuovo reparto produttivo, lanciato in ottica di sostenibilità. Forti i benefici anche in termini di controllo di gestione e di organizzazione logistica. In tal modo Opas si propone ai clienti anche per la realizzazione di linee a marca del distributore personalizzate, nell'ambito del prodotto fresco come di quello precotto.

Perché scegliere Eat Pink

Garantisce e promuove l'italianità dei prodotti

Carni suine magre, morbide, sane

Prodotti naturali e autentici

Pronti in tavola in pochi minuti

Per maggiori informazioni visita il sito: eatpink.it