Carrefour accelera sulle rinnovabili in Italia con Qair

Una partnership tra Qair e Carrefour per sviluppare un impianto fotovoltaico che alimenterà l’equivalente di 30 ipermercati

Carrefour annuncia la sottoscrizione di un patto con Qair, azienda che opera nel campo dell’energia rinnovabile, per l’acquisto di elettricità prodotta dal fotovoltaico sviluppato da Qair.

In Lazio il fotovoltaico di Qair per Carrefour

“Ringrazio i team -dice Emmanuel Maqueron, manager Italia di Qair- per il loro forte impegno e non vedo l’ora di vedere installati i primi pannelli. Insieme, stiamo facendo passi significativi nella transizione energetica”. Il nuovo impianto, con una capacità superiore a 52 MWp, sarà costruito entro il 2026 nel Lazio. La firma segna l’inizio di una partnership in cui Qair supporterà Carrefour fornendo una quota del consumo di energia elettrica di Carrefour Italia. “Attraverso la partnership con Qair -illustra Jean Francois Dohogne, chief financial officer di Carrefour Italia- confermiamo l’impegno di Carrefour nello sviluppo di soluzioni sostenibili volte a ridurre l’impronta ambientale. Questo contratto permetterà a Carrefour Italia di contare su circa 75 GWh di elettricità rinnovabile all’anno, l’equivalente dell’energia necessaria ad alimentare 30 ipermercati, in linea con il nostro status di ‘Società Benefit’ e l’obiettivo specifico di ridurre il nostro impatto ambientale”.

I piani verdi di Carrefour

Carrefour entro il 2030 punta a dimezzare le emissioni e a impiegare solo elettricità da rinnovabili. L’impegno fa parte della più ampia strategia che ha l’obiettivo della neutralità carbonica, a livello di gruppo, entro il 2040. Al centro della strategia c’è il coinvolgimento della sua catena di fornitura. Carrefour ha stabilito che entro il 2026 tutti i 100 principali fornitori, se vorranno continuare a lavorare con il retailer dovranno adottare soluzioni finalizzate alla riduzione della temperatura globale di 1,5°.