Carrefour con la mdd dà vita a un mercato del fresco (a sorpresa)

Nella nuova campagna firmata Publicis Italia Carrefour Italia punta tutto sull'accostamento tra mercato e super-mercato, focalizzandosi sui suoi oltre 10.000 produttori locali e sui valori di prossimità e freschezza.

“Siamo abituati a pensare che la qualità dei prodotti freschi si trovi solo nel mercato sotto casa, ma la stessa qualità la si può trovare, tutti i giorni, negli oltre 1.450 punti di vendita Carrefour su tutto il territorio italiano”: questo è il concept creativo attorno al quale è stata sviluppata la nuova campagna “il tuo mercato di fiducia”.

Lo spot porta il mondo Carrefour nel vivo di un vero mercato rionale a cielo aperto, dove è stato girato con la complicità dei propri fornitori di prodotti a marchio all’insaputa dei clienti, che sono alla fine si sono scoperti inconsapevoli complici. Di ciascun prodotto sono evidenziate le informazioni sulla qualità, sulla produzione, la freschezza e l’italianità, rimarcando il legame profondo con il territorio e le sue tradizioni.

Solo nel momento della consegna nelle proprie mani dei prodotti acquistati, i clienti scoprono con supore, dal logo presente sui sacchetti, che si tratta di prodotti a marchio Carrefour: Filiera Qualità Carrefour, Terre d’Italia e Carrefour Bio. Ed è in quel momento che i venditori si presentano per quello che effettivamente sono: i produttori Carrefour che invitano tutti i clienti a recarsi nei punti vendita dell’insegna per ritrovare gli stessi prodotti appena acquistati, ma tutti i giorni, ad ogni ora

La realizzazione dello spot ha inoltre offerto una occasione di solidarietà e promozione della sostenibilità in ottica anti-spreco: una parte del cibo non venduto nel corso delle registrazioni è stato donato all’Hub Gallaratese che sostiene diverse realtà caritative del territorio quali Terre Des Hommes, SoliDando - Associazione Ibva e Croce Rossa Milano.

La campagna “il tuo mercato di fiducia” è on air da lunedì 22 novembre fino al 12 dicembre con un long video e diversi soggetti in formati da 15” e 30” su addressable TV e digital e social media. La pianificazione è a cura di Dentsu.