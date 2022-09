Carrefour Italia si trasferisce nel green building Park West

Il nuovo headquarter di Carrefour Italia sarà nella nuova costruzione Park West a Bisceglie a cura dello Studio Mario Cucinella Architects

Carrefour Italia annuncia il trasferimento della propria sede di via Caldera a Milano nel nuovo complesso, in costruzione, Park West di Bisceglie. Gli uffici saranno collocati in una delle tre torri del complesso a partire dal primo semestre del 2023. Park West è un green building, certificato con il protocollo Leed Platinium e con le certificazioni ambientali Fitwel, Wired e Well e sarà circondato da uno dei parchi più grandi di Milano con più di 160mila mq di verde.

Nuovi spazi per il benessere dei dipendenti

Gli spazi della nuova sede saranno disegnati con l’obiettivo di stimolare creatività e favorire il benessere dei dipendenti. Guardando al futuro, la società punterà su spazi tecnologicamente all’avanguardia e co-working, permettendo ai propri dipendenti un approccio più flessibile al lavoro che tenga conto delle esigenze di tutti. “Un cambiamento importante per noi, da sempre in via Caldera. Questi nuovi uffici saranno essenziali per la trasformazione di Carrefour Italia, che si sta convertendo in un’azienda sempre più sostenibile e digitale -afferma Christophe Rabatel, Ceo dell'azienda-. Siamo felici di poter offrire ai nostri collaboratori spazi e modalità di lavoro moderne, che daranno nuovo dinamismo a tutta la nostra organizzazione”.

Il complesso Park West è stato progettato dallo Studio Mario Cucinella Architects, già noto per aver disegnato la nuova stazione metropolitana di Bisceglie.

La nuova sede rappresenta il modello multi-hub che l'azienda sta introducendo, un progetto più ampio che comprenderà la presenza di nuovi uffici anche all’interno di spazi riconvertiti di alcuni punti vendita sul territorio milanese.