Carrefour porta la spesa in spiaggia … e in barca

Se Maometto non va alla montagna, è la montagna a raggiungere Maometto, un concetto che sembra ben adattarsi alle politiche di fidelizzazione da parte della gdo, che conoscono un nuovo step con la spesa recapitata direttamente nei luoghi di vacanza.

A lanciare l’iniziativa, Carrefour Italia ed Everli che portano gli acquisti in numerose località italiane: dalla Liguria, con Sanremo, Imperia, Savona e Genova (Sestri Ponente, Genova Centro, Nervi), passando per Marina di Carrara, Lido di Ostia, Napoli Mergellina, arrivando fino a Cagliari.

Con Spesa in vacanza, il gruppo francese amplia il servizio di recapito già presente in 64 città: ai clienti sarà sufficiente indicare l’indirizzo di recapito e specificare il punto esatto in cui ricevere la spesa all'interno del porto. Inoltre, fino a fine agosto, collegandosi al link Carrefour.it.everli.com, i clienti Carrefour potranno usufruire di uno sconto di 5 euro su una spesa minima di 75 euro, inserendo il codice SUMMERCRF1.

“Carrefour Italia ed Everli aggiungono così un nuovo tassello al proprio impegno nell’offrire servizi innovativi e rispondere sempre più puntualmente alle esigenze del consumatore, orientato a un utilizzo crescente delle soluzioni proposte dal delivery”, rivendica la nota che accompagna l’annuncio della nuova iniziativa.