Carrefour rileva le attività di Cora in Romania

Il retailer francese acquista 18 punti di vendita a insegna Cora che verranno trasformati in formati già consolidati a insegna Carrefour

Carrefour acquisisce i punti di vendita di Cora, il retailer romeno che presidia il Paese con ipermercati e negozi di prossimità. L’azienda francese ha siglato un accordo con Louis Delhaize Group per l’acquisizione delle sue attività in Romania. Nello specifico il retailer rileverà 10 ipermercati Cora e 8 negozi del format Cora Urban, mantenendo anche i servizi di eCommerce e logistica. Inoltre, Carrefour ha deciso di preservare l’organico composto da quasi 2.400 dipendenti Cora.

Il progetto Carrefour-Cora

I punti di vendita verranno convertiti in Carrefour con i relativi formati già consolidati del retailer, in ottica di espansione del brand e della rete in Romania con negozi situati in posizioni strategiche, Paese in cui il francese è presente già dal 2001 con 43 ipermercati, 189 supermercati, 143 negozi di prossimità e 29 discount. Per concludere la procedura, Carrefour è in attesa di completa approvazione del garante per la concorrenza, con previsione di completamento entro la fine dell’anno.

“Siamo orgogliosi delle prestazioni dei nostri team in Romania negli ultimi anni e siamo felici di poter dare una nuova dinamica a questi negozi e ai dipendenti di Cora Romania -ha commentato Pierre Bouriez, direttore generale di Louis Delhaize Group-. Stiamo lasciando il paese con emozione, ma siamo anche fiduciosi che questa attività continuerà e si svilupperà”.